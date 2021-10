تفاصيل تعرض غواصة أمريكية نووية لحادث في بحر الصين بسبب جسم غريب

تعرضت غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية لأضرار وإصابات بين الجنود بعد اصطدامها تحت الماء بجسم غير معروف في بحر الصين الجنوبي وفقا لصحيفة «ميلتري تايمز» المتخصصة في الشأن العسكري الأمريكي، مضيفة أن الهجوم لايزال قيد البحث لمعرفة ما الذي اصطدم بالقطعة العسكرية النووية.

وأصيب عدد من البحارة عندما اصطدمت غواصة كونيتيكت بجسم غريب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما ذكرت البحرية الأمريكية، الخميس، وبحسب الخدمة البحرية، لم تكن أي من الإصابات مهددة للحياة.

ولم يؤكد بيان للبحرية نوع الجسم الذي ضربته الغواصة، لكن مسؤولًا طلب عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخولين بالتحدث في السجل، قال إن تضاريس المنطقة في ذلك الوقت لم تشر إلى وجود كتلة حجرية أمام الغواصة، كما لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان معادًا أو أن الغواصة اصطدمت بسفينة أخرى، وفقًا للمسؤول الذي حذر من أن المعلومات حول الحادث لاتزال أولية في هذه المرحلة.

وأصيب اثنان من أفراد الطاقم بإصابات متوسطة، ولم يطلب أحد الإخلاء من الغواصة، وفقًا للمسؤول، الذي رفض تقديم إجمالي عدد البحارة المصابين، لكنه وصف تلك الإصابات بأنها «نتوءات وكدمات وتمزقات».

Reports say it was An involved nuclear powered USS Connecticut as several sailors were injured but non life threatening so far its unclear what the submarine hit pic.twitter.com/y4IjHNZr7Y