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تفاصيل تعرض غواصة أمريكية نووية لحادث في بحر الصين بسبب جسم غريب

البحرية الأمريكية: الغواصة في حالة آمنة ومستقرة والإصابات طفيفة

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ثروت منصور
04:42 ص | الجمعة 08 أكتوبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

تعرضت غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية لأضرار وإصابات بين الجنود بعد اصطدامها تحت الماء بجسم غير معروف في بحر الصين الجنوبي وفقا لصحيفة «ميلتري تايمز» المتخصصة في الشأن العسكري الأمريكي، مضيفة أن الهجوم لايزال قيد البحث لمعرفة ما الذي اصطدم بالقطعة العسكرية النووية.

وأصيب عدد من البحارة عندما اصطدمت غواصة كونيتيكت بجسم غريب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما ذكرت البحرية الأمريكية، الخميس، وبحسب الخدمة البحرية، لم تكن أي من الإصابات مهددة للحياة.

ولم يؤكد بيان للبحرية نوع الجسم الذي ضربته الغواصة، لكن مسؤولًا طلب عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخولين بالتحدث في السجل، قال إن تضاريس المنطقة في ذلك الوقت لم تشر إلى وجود كتلة حجرية أمام الغواصة، كما لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان معادًا أو أن الغواصة اصطدمت بسفينة أخرى، وفقًا للمسؤول الذي حذر من أن المعلومات حول الحادث لاتزال أولية في هذه المرحلة.

وأصيب اثنان من أفراد الطاقم بإصابات متوسطة، ولم يطلب أحد الإخلاء من الغواصة، وفقًا للمسؤول، الذي رفض تقديم إجمالي عدد البحارة المصابين، لكنه وصف تلك الإصابات بأنها «نتوءات وكدمات وتمزقات».

وقالت البحرية الأمريكية في بيان مقتضب: «الغواصة لا تزال في حالة آمنة ومستقرة، ومحطة الدفع النووي لم تتأثر وتظل تعمل بكامل طاقتها."

 

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