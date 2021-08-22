الجيش البريطاني يعلن مقتل 7 أفغان.. والطيران الأمريكي ينفذ حيلة جديدة

قال الجيش البريطاني، اليوم الأحد، إن الفوضى المحيطة بمطار كابول الدولي أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين أفغان آخرين وسط حشود، مما يظهر الخطر الذي لازال يمثله أولئك الذين يحاولون الفرار بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد وفقا لبيان على موقعه.

وتأتي الوفيات مع صدور تهديد جديد من تنظيم داعش في أفغانستان للأمريكيين في المطار، أدى إلى قيام الطائرات العسكرية الأمريكية بهبوط سريع وهبوط قتالي في المطار الذي يحيط به مقاتلو طالبان.

حيلة ضد داعش

وأطلقت طائرات أخرى قنابل مضيئة عند الإقلاع في محاولة للتشويش على صواريخ حرارية محتملة تستهدف الطائرات.

وتأتي التغييرات في الوقت الذي أصدرت فيه السفارة الأمريكية تحذيرًا أمنيًا جديدًا يوم السبت، تطلب من المواطنين عدم السفر إلى مطار كابول دون تعليمات فردية من ممثل الحكومة الأمريكية.

ورفض المسؤولون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول تهديد داعش لكنهم وصفوه بأنه خطير، مؤكدين أنه لم تكن هناك هجمات مؤكدة حتى الآن من قبل المتشددين الذين قاتلوا طالبان في الماضي.

ووقعت حوادث تدافع وإصابات ساحقة بين الحشود الآخرين، خاصة أن مقاتلي طالبان أطلقوا النار في الهواء لإبعاد أولئك الذين فشلوا في السفر في أي رحلة خارج البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "لا تزال الظروف على الأرض صعبة للغاية لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأمان قدر الإمكان".

سخرية طالبان

وسخرت حركة طالبان من المحاولات الغربية لتنظيم رحلات إجلاء من أفغانستان يوم السبت، وسط مشاهد الفوضى في مطار كابول، منذ أن سيطر المسلحون عليها قبل أسبوع.

وقالت طالبان إن الفوضى ليست مسؤوليتها، فيما أكد متحدث باسم الحركة "كان يمكن للغرب أن يكون لديه خطة أفضل للإخلاء".