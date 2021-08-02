هشام الحلبي: التعاقد على الغواصة s44 يعبر عن الثقة في الدولة المصرية

قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر تعيش في منطقة ساخنة من العالم، وبالتالي يجب امتلاك قوات مسلحة حديثة ومتطورة، مشيرًا إلى أن القوات البحرية من الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة، وبالتالي تعاقدت مصر على الغواصة s44 ألمانية الصنع من إجمالي 4 غواصات بداية من عام 2017 وحتى العام الجاري، إذ أن مهام هذه الغواصات تضيف كثيرًا للقوات البحرية والقوات المسلحة وتشكل قوة ردع كبيرة جدا: «خط سرت الجفرة يشهد على ذلك».

وأضاف «الحلبي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن التعاقد على هذه الغواصة يؤكد الثقة في مصر وقدرة المصريين على استيعاب الغواصات الحديثة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على حماية المشروعات الاقتصادية عالية القيمة وبخاصة خطوط الملاحة البحرية وحقوق البترول والغاز، ومنع انتقال الإرهاب والتجارة غير المشروعة للأسلحة.

وتابع مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الغواصات الألمانية أبحرت بطاقم مصري، وهو ما يعزز الأمن البحري لتشكيل قوة ردع تفرض السلام، مشيرًا إلى أنها تعمل في عمق يبلغ 500 متر، وتحتوي على تسليح متنوع وهي من أحدث الغواصات على مستوى العالم.

وحول التدريب الجوي المشترك مع الإمارات «زايد 3»، أكد أنه جزء أصيل من تدريبات القوات المسلحة، إذ تخوضه مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل الإمارات، لافتًا إلى أن انتقال القوات من مكان إلى مكان يعد تدريب في حد ذاته، كما أن مسرح العمليات مختلف في الإمارات عن مصر، وهو ما يمنح الجانبين تبادل خبرات كبير، موضحًا أن هذا التدريب مهم جدًا، كما أن استمراريته أمر مؤثر جدًا ويعبر عن توافق سياسي كبير بين البلدين.