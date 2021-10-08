وزير الشباب: «المدير الفني لمنتخب مصر الجديد فاهم بيعمل إيه»

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، هو نموذج يجب أن يفتخر به كل مصري، مؤكدا أن القيادة السياسية تفتخر بأي شاب مصري يصل إلى ما وصل إليه لاعب ليفربول، ويكون نموذجا لشباب مصر، «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما بيقول لازم شباب مصر يكونوا أفضل شباب على مستوى الجمهورية، ولذلك بيكرم الرياضيين الحاصلين على ميداليات بشكل سريع».

صبحي: نهدف لرفع قيم الولاء والانتماء بين الشباب

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، الخميس، أن وزارة الشباب دائما ما تسعى إلى تنمية الوعي لدى الشباب عبر برامج مختلفة تهدف لرفع قيم الولاء والانتماء والقدوة في المجتمع المصري، «دي معايير في المجتمع لازم نكون موجودين فيها، وبنشتغل بشكل كبير في مراكز الشباب والتعليم المدني، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة شهدت حوارا راقيا».

صبحي: «أحنا عندنا منتخب مصر جديد وبروح مختلفة»

وأوضح وزير الرياضة، أن المنتخب المصري الحالي هو أكبر جيل به عدد من المحترفين بخارج مصر، ولكن ومنذ عام 2019، ويجري البحث عن روح المنتخب والعلم المصري، لافتا إلى أنه خلال حواره مع لاعبي المنتخب، أكد لهم أن أي تغيير يطرأ على المنتخب دائما ما يكون له هدف ومدروس، «أحنا عندنا منتخب مصر جديد وبروح مختلفة، وفي حوارنا مع كارلوس كيروش الحقيقة كان راقي جدا وفاهم هو بيعمل إيه، وطمني».

وتابع: «أحنا بنوفر الظروف المناسبة للمنتخب والتدريب والملاعب، ودايما دورنا أننا منتدخلش في تفاصيل الأندية، ولكن لما بنقف عند المنتخبات لنا كلمة ونقف بشكل حازم، وبنحط معايير كتيرة جدا، وعندنا روح معنوية وربنا يكرم، ولكن لازم يكون فيه بذل للجهد».