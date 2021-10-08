محمد هنيدي يحكي موقفا مرعبا تعرض له: «عاش في شقة العفاريت بتطبخ فيها»

حكى الفنان محمد هنيدي عن موقف مرعب تعرض له مع الفنان أحمد عبدالله، حينما قاما باستئجار شقة في منطقة الزمالك، واتضح أنها «مسكونة»، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc».

وقال «هنيدي»: «كنا في فترة مسرحية (حزمني يا) وأنا أخدت سلفة 600 جنيه من الفرقة، وكنا قاعدين مع بعض وأنا قلت عايز آخد شقة لوحدي وعايز أقعد في الزمالك، ويومها كان معايا عود وكنت عايز اتعلم العود وشايل العود والشقة في شارع مشهور في الزمالك، وطلعت أنا وأحمد عبدالله والراجل طلعنا وكله تمام».

وأضاف: «خلاص دفعنا الـ600 جنيه ومبقاش معانا تعريفة وبنروح المسرح ومبسوطين لأنه بيت لطيف في مكان لطيف، ودخلنا وحطينا الشنط وقلت له بقا نظبط الدنيا بكرة لأننا جايين تعبانين من البروفة».

وتابع هنيدي: «فردنا ضهرنا والمطبخ جنبنا وفجأة سمعنا حالة طبيخ كاملة كأن ست بيت في المطبخ، وكل الحاجات شغالة وفيه طشة، وأنا طبعا اتشليت ومش عارف أقول لأحمد أنت سامع اللي أنا سامعه، وهو كان أجبن مني كمان، وابتدينا نتوتر، وهما يعلوا الصوت والحنفيات تشتغل كأن أمك جوة بتطبخ مكنش ناقص غير إن أحنا نشم الريحة يعني».

واستطرد: «أحنا كنا ميتين ومش عارفين حتى نبص لبعض وأنت سامع وأنا مش سامع وقولت لأحمد إيه لازم نواجه، قالي أنه سامع زيي بالظبط، وبعد شوية سمعت أحمد بيقول أنا حاسس أن السقف بينزل كده، قولت له طيب هنموت في السرير يعني لازم ناخد قرار، وقمنا أخدنا الشنط بالعافية وحالة رعب غير عادية وأحنا بنلم الحاجات هما بيعلوا الصوت في المطبخ يعني بيقولوا لنا امشوا وغوروا يعني وأحنا جرينا ونزلنا اتكعبلت وأحمد اتكعبل عليا والعود اتكسر».

وكشف محمد هنيدي سر هذه الشقة قائلًا: «الأفيه أول ما خرجنا لقينا الراجل اللي سكنا قال لنا إيه ده محدش قال لكم قولنا محدش قال لنا، وطلعت الشقة مشهورة أصلا».