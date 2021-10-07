محمد هنيدي يطل بـ«المموه» مع منى الشاذلي.. والجمهور يستقبله بـ«زغرودة»

بوصلة هتاف طويلة وزغاريد، استقبل جمهور برنامج «معكم منى الشاذلي»، النجم الكوميدي محمد هنيدي، خلال تصوير حواره مع البرنامج المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

ومنذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها «هنيدي» بالاستديو، الذي يشهد تصوير حلقات البرنامج الأسبوعي، بدأ الجمهور فورا في هتاف طويل على طريقة جماهير مدرجات كرة القدم مرددين «هنيدي.. هنيدي.. هنيدي»، فيما أطلقت بعض الفتيات والسيدات الزغاريد.

محمد هنيدي ردا على هتاف الجمهور له: «ده في واحدة بتزغرد»

وعلق عليه النجم الكوميدي، ممازحا: «ده في واحدة بتزغرد»، لتدخل الإعلامية منى الشاذلي في وصلة ضحك طويلة، ليرد «هنيدي»، قائلا: «ربنا يخليكم يا حبايبي، شكرا، ربنا يخليكم ربنا يخليكم».

وعلقت الإعلامية أيضا على ذلك، قائلة: «وهما بيستقبلوك كدا، فكروني برقصة الحب الموجودة في فيلم (الإنس والنمس)»، وردا على ذلك دخل كل جمهور الحلقة في تأدية نفس الراقصة، مشاركين النجم الكوميدي فيها.

محمد هنيدي يطل بـ«المموه»

وأطل «هنيدي»، خلال الحلقة مرتديا قميصا مموها، مطابقا للزي المموه للجيش المصري، وهو ما جاء بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بنصر أكتوبر العظيم.

وحقق آخر أفلام النجم الكوميدي محمد هنيدي، «الإنس والنمس»، نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائية، بعد طرحه بدور العرض السينمائي قبل أسابيع.

«الأنس والنمس»، قصة وإخراج شريف عرفة، وشارك إلى جانب النجم الكوميدي في بطولته العديد من النجمات والنجوم، كان من بينهم منة شلبي وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وصابرين وسليمان عيد.

ويعمل حاليا «هنيدي» على عدد من المشاريع السينمائية، التي ينتوي أن يقدمها خلال الفترة المقبلة إلى جمهوره بدور العرض السينمائية.