محمد هنيدي: قنبلة «فول الصين العظيم» حقيقية.. وأخفوا عني موعد تصويرها

قال الفنان محمد هنيدي، إن أصعب مشهد أكشن نفذه كان في فيلم «فول الصين العظيم» عند انفجار قنبلة قوية حيث رُفع لمسافة عالية، متابعا: «اترفعت وورايا قنبلة، كانوا بيكلموني مثلا على أساس إنهم عازمني على الغدا، وتنفيذهم طلع كويس، بس المشكلة كانت فيا أنا، القنبلة والله حقيقة مش جرافيك، وحسيت بالصهد بتاعها فوق، من أول السيناريو أنا قلقان من اللقطة دي، وصحيت مرة في الأوتيل ملقتش حد، والمخرج شريف عرفه قالهم متقلوش له على المشهد عشان لو شوفت الحاجات وهي بتجهز ممكن مروحش، وقالولي تعالى ياحمادة عايزينك في شوت».

قصة الرجل المسلم أثناء تصوير «فول الصين العظيم»

وأضاف «هنيدي»، خلال استضافته في برنامج «معكم» على فضائية «CBC»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه خرج من المنتج الفني لمشهد القنبلة، حيث ذهب إلى مدينة بانكوك في تايلاند، وعندما رأى الونش عرف أنه يوم تصوير القنبلة، لافتا إلى أنه توتر كثيرا وبدأ الجميع «يطيب خاطره»، ما دفعه للتمشية في مكان بعيد، حتى التقى بشخص أسمر طويل فشعر بالخوف منه، وفجأة قال له «إنما المؤمنون إخوة»، متابعا: «قولت له ونعمة بالله، قولتله من أنت، فقال أنا إمام شهر رمضان في المسجد، وكانت القرية في بانكوك أغلبها مسلمين، وكان هو راجل صالح، وبعدها رجعت وصورت مشهد الأكشن».

«هنيدي» لا يحب أفلام الرعب

ولفت الفنان محمد هنيدي إلى أنه لا يحب أفلام الرعب ولكنه في الوقت نفسه يحترم كل من يؤديها أو يشترك فيها، سواء كانوا ممثلين أو كتابا أو مخرجين، مواصلا: «الرعب كان زمان بمزيكا أو مشهد مفاجئ، دلوقتي ممكن تتفرجي عليهم وهما بيقطعوا حد، مراتي قعدت تتفرج فترة على رعب لحد ما تابت ، ومرة قالتلي اتفرج معايا قعدت وشوية وقمت لاقيتها بتصوت».