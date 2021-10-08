أعلنت الفنانة جيهان أنور، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة المؤلف والسيناريست ياسر بدوي، حيث كتبت قائلة: «الموت قريب مش بعيد، الجنة ونعيمها يا محترم يا طيب، حقيقى الطيبين مالهمش مكان فى دنيتنا، ياسر البدوى فى ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلن أحمد بدوي، نجل السيناريست الراحل، منذ دقائق قليلة، وفاة والده عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «أبويا مات».

كان نجل المؤلف الراحل طلب منذ 5 أيام الدعاء لوالده السيناريست ياسر بدوي لقيامه بعملية جراحية قائلا: «دعواتكم لبابا هو دلوقتي ف العمليات».