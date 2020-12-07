سيناريست عن عدم تكريم إنعام سالوسة: لا تنتمي لفصيلة اللحم الأبيض

عبر السيناريست محمد حلمي هلال، عن استيائه من إهمال المهرجانات الفنية تكريم الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة، في أي من دورات المهرجانات الفنية على مدى مسيرتها الممتدة.

ونشر "هلال"، مجموعة من الصور للفنانة إنعام سالوسة، وعلق عليها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لماذا لم يفكر أي مهرجان، حتى مهرجان عزبة النخل السينمائي فى تكريم الفنانة القديرة إنعام سالوسة، هل لأنها لا تنتمي إلى فصيلة اللحم الأبيض المتوسط، أم لأنها لا تتبع شلل المحاسيب الذين يكرمون بعضهم البعض في كل المحافل؟

يشار إلى أن إنعام سالوسة مولودة فى 1939، ظهرت ميولها الفنية في عمر مبكر، فدخلت مجال الفن عن طريق تعلمها للعزف على آلة الأكورديون أثناء دراستها للمرحلة الثانوية.

وهي ممثلة مصرية قديرة، تميزت بملامحها المصرية وحسها الكوميدي، لذلك قامت بأداء الكثير من الأدوار الكوميدية والتراجيدية والاجتماعية.

وشاركت في عشرات الأعمال الفنية بالسينما والتليفزيون منها: ذئاب الجبل، والحاج متولي، وليالي الحلمية، والفتوة، والاختيار، والإرهاب والكباب، والنوم في العسل، ومحامي خلع، وعسل أسود، وإكس لارج، وغيرها من الأعمال.

وانضمت الفنانة القديرة إنعام سالوسة، مؤخرا لفريق عمل مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، حيث تلتقى سالوسة مع ياسر جلال للمرة الثانية، بعدما قدما سويا مسلسل "الفتوة" الذى عرض في رمضان الماضى، من إخراج حسين المنباوى.

وقدمت إنعام سالوسة، آخر أعمالها الدرامية مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وعرض في شهر رمضان الماضى، وجسدت شخصية والدة سعد "محمود حافظ" ، وشارك في بطولته كل من محمد رجب، صلاح عبد الله، محمد إمام، آسر ياسين، عمرو سعد، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجي.