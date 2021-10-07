سيناريست: السينما والدراما فشلا في تجسيد حرب أكتوبر بالمستوى المطلوب

أكد محمد السيد عيد، أحد أبطال حرب أكتوبر والكاتب والسيناريست الكبير، إن الفن لم يتفاعل جيدا مع حرب أكتوبر المجيدة، لافتا إلى أن السينما المصرية لم تنتج سوى 12 فيلما فقط خلال 48 عاما، منهم 4 أفلام في عام 1974 وأحيانا تصل الفجوة إلى 11 سنة بين الفيلم والفيلم الذي يليه، وهو ما يعني عدم وجود اهتمام كافٍ بحرب أكتوبر.

إبراز الخطط العسكرية في الممر والطريق إلى إيلات

وأوضح عيد، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «CBC»، أن معظم الأفلام التي قُدمت عن الحرب كانت أقرب إلى الدراما الاجتماعية وفيها بعض المشاهد العسكرية، متابعًا: «الممر والطريق إلى إيلات فيلمان عسكريان حيث أبرزا تحرك القوات والخطط العسكرية».

وأضاف: «الوفاء العظيم» كان أول فيلم يجسد انتصارات أكتوبر، حيث أخرجه حلمي رفله، وهو عبارة عن قصة اجتماعية، إذ أحب رجلان سيدة، والتقيا في القوات المسلحة، وكان أحدهما رئيسا للآخر، وانتهى الأمر بتضحية المرؤوس بزوجته من أجل قائده.

4 أو 5 مسلسلات فقط عن حرب أكتوبر

ولفت، إلى أن فيلم حائط البطولات شهد مشاركة الفريق محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في الحرب: «كنت أتردد على إدارة التوجيه المعنوي لمتابعة أخبار أحد أفلامي، فقال لي أحد الضباط هناك إن فيلم حائط البطولات لن يرى النور، ولم أفهم سر هذا القول، إلا أنني فهمت بعد ذلك انه يركز على دور الدفاع الجوي دون الطائرات، وبقى مصير هذا الفيلم بقى معلقا حتى عام 2014، وأفرج عنه بعد ثورة 30 يونيو».

وأوضح محمد السيد عيد، أن هناك 4 أو 5 مسلسلات فقط جسدت حرب أكتوبر المجيدة، وكان بعضها لا يستحق العرض أصلا.