10 أسرار عن المذيعين مروان قدري ويارا الجندي: ناما على الهواء قبل كده

حل الإذاعيان مران قدري ويارا الجندي، مقدما برنامج «كلام في الزحمة»، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، ضيفين على الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، في لقاء كوميدي طريف، كشفا خلاله عن بعض الأسرار عن تقديمهما البرنامج الإذاعي.

أبرز الأسرار التي ذكرها مروان قدري ويارا الجندي لـ أبلة فاهيتا نرصدها لكم كما يلي:

1- يقدمان البرنامج منذ سنوات واعتقد كثيرون أنهما متزوجان بسبب «هزارهما» وتفاهمهما، معتبرين أنهما عمرا مع بعضهما أكثر من زيجات كثيرة.

2- يارا الجندي خريجة كلية الإعلام وكانت متفوقة وحققت المركز الثالث على دفعتها.

3- مروان الجندي خريج كلية الآداب قسم اللغة العبرية، ورسب في الكلية سنوات عديدة، حيث اجتاز الجامعة في 10 سنوات.

4- خرج مروان قدري ويارا الجندي في حلقات كثيرة بدون أي تحضير.

5- نام مروان قدري ويارا الجندي على الهواء أثناء تقديم برنامجهما الإذاعي أكثر من مرة.

6- يذيعان أغاني في البرنامج ويزعمان أنها بناء على طلب المستمع فلان بينما هي رغبتهما الشخصية في الاستماع للأغنية.

7- ذهبت يارا الجندي لتقديم برنامجها في الإذاعة مرتدية «بيجامة وشبشب».

8- نطق مروان الجندي لفظا خارجا على الهواء قبل أن يتداركه بتنبيه من يارا الجندي.

9- تعرضت يارا الجندي لمعاكسات كثيرة على الهواء من المستمعين ويطلق عليها المستمعون «بيونسيه الإذاعة».

10- يحصل مروان قدري على راتب أكبر من راتب يارا الجندي بكثير.