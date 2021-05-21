يسرا عن أعراض كورونا: بتضرب جامد.. وحسيت بيها لما كنت مع أبلة فاهيتا

كشفت الفنانة يسرا عن تجربتها مع فيروس كورونا، وأول شعور لها بالإصابة به، قائلة: «كنت بصور فى حلقة أبلة فاهيتا وفى نصف الحلقة شعرت بأشياء صعبة، وأثناء الرجوع للبيت تأكدت من إصابتي بفيروس كورونا».

وأضافت خلال حوارها مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها حتى الآن تتناول الأدوية، لشعورها بمشكلات فى الجسم، بعد التعافى من كورونا، لافتة أنها لم تشغل نفسها بمصدر إصابتها بفيروس كورونا، لأنه واقع يجب أن نتعايش معه، متابعة: «جالى جميع أعراض كورونا التى تتجاوز الـ 100 عرض».

وتابعت: «كورونا بتضرب جامد وعانيت وتأثرت، كان هُدر جامد، وكنت بنام وأنا قاعدة»، لافتة أن هذه الفترة كانت صعبة وحرجة، وكشفت أن الدعاء يغير الأقدار.

ولفتت إلى أنها ظلت لـ شهر ونصف الشهر، تعانى من الإصابة بفيروس كورونا، وأنها خلال هذه الفترة تعانى من «نهجان» ومشكلات فى التنفس، موضحة أنها أخذت 18 حقنة في اليوم الواحد، مشيرة إلى أن المخرجة إيناس الدغيدي أصيبت بفيروس كورونا وسقطت فى الحمام.

وأشارت إلى أنها ظهرت فى بداية مسلسل «حرب أهلية» بمشاهد تظهر أنها تعانى من زيادة فى الوزن، وأقسمت «لم أقم بعمليات تجميل».

يذكر أن مسلسل «حرب أهلية» من بطولة كل من يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.