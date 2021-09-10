«أبلة فاهيتا» عن أسعار الساحل: حجر الشيشة بـ1000 جنيه

سخرت الدمية الشهيرة أبلة شهيرة من الساحل الشمالي ومظاهر المبالغة في الساحل، وذلك خلال الحلقة الاولى من الموسم الجديد لبرنامج «أبلة فاهيتا»، المذاع عبر فضائية «ON E»، حيث سخرت من عدد كبير من المشاهير، منهم سهير شلبي وسامو زين وأحمد السقا وأحمد حلمي، كما سخرت بشدة من عودة الفنانة فيفي عبده بعد شفائها من الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرًا.

نشاط عمرو دياب وبوسي شلبي وياسمين صبري

كما تحدثت أبلة فاهيتا عن الفنان عمرو دياب ونشاطه خلال الصيف المنقضي وتقديمه لعدد من الإعلانات والحفلات والأفراح وطرحه لبرفان جديد باسمه، معتبرة أنه الشخص الوحيد الذي ذهب للساحل الشمالي وعاد «وهو معاه فلوس».

وسخرت أبلة فاهيتا من الإعلامية بوسي شلبي ونشاطها خلال الصيف المنقضي «إيه يا بوسي إيه، وجايبة الصحة دي منين يا حبيبتي، دي الواحدة بتروح مشوار المعاش الصبح وترجع تتكوم عالكنبة يومين».

وتحدثت أبلة فاهيتا عمن لم يذهبوا للساحل هذا العام، وخصت بالذكر الفنانة ياسمين صبري والتي قضت الأجازة بين عدد من الدول الأجنبية.

مبالغة في الأسعار بقرى الساحل

وووجهت أبلة فاهيتا رسالة إلى مأموري الضرائب رصدت فيها بعض ظواهر المبالغة في الأسعار بالساحل الشمالي، لافتة أن سعر الحجرة في اليوم الواحد «بدون فيو» وصل لـ12 ألف جنيه، وأن طبق الزلابية بالنوتيلا وصل لـ120 جنيها، وأن الهامبرجر وصل لـ130 جنيها، ووصل سعر طبق الجندوفلي لـ200 جنيه.

واستضافت أبلة فاهيتا عددا من رواد الساحل وسألتهم عن المبالغة في الأسعار بمنطقة الساحل الشمالي، وكانت أبرز الأسعار والمظاهر المبالغ فيها كما يلي:

1- أقل انفاق يومي في الساحل يصل لـ3000 جنيه بدون خروجات.

2- الخروج مساء يكلف أقل شئ 9000 جنيه.

3- زجاجة المياه في الساحل نصف لتر بـ75 جنيها.

4- وصل سعر حجر الشيشة في الفنادق لـ1000 جنيه.

5- لم يعد الميكرو «جيب» موضة في الساحل حيث تخلت بعض الفتيات عن «الجيب» ولم يعد البكيني موضة في الساحل وكان الغالبية يرتدون اللون أبيض.