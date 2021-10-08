فيوتشر يتعاقد مع «بوبو» من وادي دجلة بعد اهتمام الزمالك وبيراميدز

نجح نادي فيوتشر الصاعد حديثاً للدوري العام، في ضم لاعب خط الوسط الشاب محمد رضا الشهير بـ «بوبو» من صفوف نادي وادي دجلة الذي هبط لدوري القسم الثاني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن اللاعب عن انتقاله لصفوف فيوتشر، دون الكشف عن قيمة الصفقة المادية، وذلك رغم اهتمام الزمالك بالتعاقد معه خلال الموسم الماضي، ودخول بيراميدز في مفاوضات جادة لضمه، لكن إدارة فيوتشر إف سي نجحت في إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، قبل غلق باب القيد.

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