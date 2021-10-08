كارتيرون: بيراميدز خصم صعب في كأس مصر.. ولقاء الأهلي سيكون الأسهل

كشف كارتيرون مدرب نادي الزمالك، عن أنه يعتبر النادي الأهلي هو أسهل خصومه حال مواجهته في منافسات بطولة كأس مصر، وذلك لأن التجهيز لمواجهته يكون أمراً واضحاً ويحتاج لتحضير لاعبيه نفسياً بشكل جيد ودراسة الفريق المنافس بصورة دقيقة، بينما بيراميدز سيكون خصم صعب لأنه يشكل خطورة على المرمى دائماً.

وقال «كارتيرون» في تصريحات تلفزيونية، أن هدفه هو الفوز بلقب كأس مصر الذي لم يحصل عليه حتى الآن، كما تطرق للإشادة بدور شيكابالا مع الفريق إياه، مشبهاَ هذا بدور محمد صلاح مع منتخب مصر، حيث أكد أنه لاعب استثنائي رغم عدم مشاركته في جميع المباريات، وأنه يمتلك كاريزما عالية.

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