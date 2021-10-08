أحد أبطال حرب أكتوبر يروي تفاصيل تحرير «نقطة الكبريت» خلال 3 ساعات

قال جندي مقاتل محمود كمال، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إنه يقطن بمحافظة البحيرة وجرى تجنيده في قوات الصاعقة، في 1 يناير عام 1970م.

وأضاف كمال خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد: «اجتزت فرقة الصاعقة بنجاح، وتدربنا على كل ما هو موجود في اللياقة البدنية، فقد كان التدريب شاقا وعنيفا ومتواصلا على مدار الساعة، وكان هناك طابور سير بطول 80 كم، وكل ذلك أثّر علينا في المعركة».

مناوشات خفيفة في 7 و8 أكتوبر

وتابع، أنه ما زال على تواصل مع زملائه وقادته في الحرب، واستطرد قائلا: «وفي يومي 7 و8 أكتوبر كان هناك مناوشات خفيفة، وجاءتنا معلومات في الساعة التاسعة صباحا مفادها أن هناك نقطة تدعى كبريت ما زالت قوات الاحتلال موجودة فيها، فتحركنا واقتحمنا النقطة وحررناها في غضون 3 ساعات فقط ودمرنا دبابتين أو 3 دبابات وهرب الباقون منهم كالعادة».

وأوضح: «في 10 أكتوبر هاجمتنا طائرات الاحتلال لاستعادة النقطة لكنها فشلت بسبب بسالة الأبطال وقوة التدريبات وتحملنا كل ما هو موجود في الحرب، وحتى يوم 22 أكتوبر لم نكن نأكل كثيرًا إذ تم وقف إطلاق النار في هذا اليوم».

الثغرة

وأشار، إلى أن يوم 12 أكتوبر شهد محاولات إسرائيلية من أجل إحداث ثغرة الدفرسوار، وكانت هناك سيارة JEEP لاستخبارات الاستطلاع الإسرائيلية قام أحد الضباط بضربها وكان بها 3 أفراد، وقام هو بأسر هؤلاء الثلاثة وسلمهم للقيادة.

وواصل: «بعدها حوصرت كبريت من الناحيتين، ولما تم وقف إطلاق النار يومي 22 و23 أكتوبر حاولت إسرائيل استرداد نقطة كبريت لكن دون فائدة، وتنبأت بأننا سنحاصر وأننا سنفك الحصار».