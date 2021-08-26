بعد تهديده مطار كابول.. 8 معلومات عن «داعش خراسان» الأكثر عنفا ودموية

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بأن تنظيم «داعش خراسان» يسعى إلى استهداف بوابات مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية، الذي يشهد عمليات إجلاء مستمرة منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وأشار البنتاجون، إلى أن عناصر تنظيم «داعش خراسان» الإرهابي جربوا أكثر من مرة استهداف الطائرات العسكرية المغادرة من المطار، حسبما ذكر موقع «بوليتيكو» الأمريكي، نقلا عن 3 مساعدين في الكونجرس الأمريكي، ومصادر استخباراتية مُطلعة.

«داعش خراسان» على خطى التنظيم في العراق وسوريا

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز معلومات عن تنظيم «داعش خراسان»:

- تأسس «داعش خراسان»، في 26 يناير 2015، وتتركز عناصر التنظيم بشكل عام، في المنطقة الواقعة بين أفغانستان وباكستان.

- كان ينشط تنظيم «داعش خراسان» بين إقليمي فرح وهلمند في أفغانستان.

- تراجع التنظيم في قدراته على تنفيذ عمليات مباشرة في أفغانستان، بحسب التقرير الصادر عن الأمم المتحدة في يونيو 2020.

- أعلن «داعش خراسان»، نفسه واحدا من التنظيمات التي المنبثقة كفروع لتنظيم داعش المركزي، الذي نجح في فرض سيطرته على مناطق واسعة العراق وسوريا خلال العام 2014، بحسب «سي ان ان» الأمريكية.

- يوجه التنظيم المتفرع «داعش» تهديدات قوية إلى عناصر الجيش الأمريكي والطائرات العسكرية والمدنية الأمريكية العاملة في مطار كابول الدولي، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

«داعش خراسان» الأكثر عنفا ودموية

- وفقا لتقديرات عديدة، يتراوح عدد عناصر تنظيم «داعش خراسان» ما بين 2000 إلى 3000 عنصر مسلح.

- أعداد مقاتلي «داعش خراسان» أقل بكثير، مقارنة بمقاتلي حركة «طالبان» الأفغانية، لكن العمليات التي ينفذها التنظيم تعتبر الأكثر عنفا ودموية، بحسب مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.

- يسعى تنظيم «داعش خراسان» الإرهابي، إلى توسيع نطاق نفوذه في أفغانستان، من خلال تجنيد عناصر جديدة من الشباب، بعد نجاحه خلال الفترة الماضية، في استقطاب بعض مقاتلي حركة «طالبان».