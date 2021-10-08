قصة فتاة لفظت أنفاسها الأخيرة على يد أبيها وشقيقها «صرخاتها كشفت الجريمة»

ألقت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، القبض على عامل ونجله بتهمة قتل ابنته داخل غرفتها في منزل الأسرة بقرية عرب الحصار، بزعم أن سلوكها سيئ.

وتبين من التحريات أن المتهمين نفذا الجريمة بعد أن حبسا الفتاة داخل غرفتها لمدة 30 دقيقة ودخلا معها في مشادة كلامية بسبب أنها تخرج دون معرفتهما، وأنها على علاقة غير شرعية بشاب، وفي أثناء ذلك أخرج الأب سكينًا وسدد 6 طعنات في جسدها بينما كان شقيقها يضربها بالشومة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

صرخات الضحية كشفت الجريمة

جيران «سيدة الصف» حضروا على صوت صرخاتها، واكتشفوا وفاتها فأبلغوا مركز شرطة الصف بالحادث، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين العثور على الفتاة جثة هامدة داخل غرفتها ودماؤها تملأ جنبات الغرفة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم في جنوب القاهرة، وإخطار النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

مكالمات مطولة وأحاديث الشباب أثارت غضب الأب

أفادت تحريات المباحث بأن منفذي جريمة مقتل سيدة الصف داخل منزل أسرتها في الصف هما الأب ونجله، وأنهما قررا الانتقام من ابنة الأول وهي فتاة عمرها، 19 سنة، مطلقة، وتقيم مع والدها في منزله بالصف، وأنه لاحظ في الفترة الأخيرة قبل قتلها بعدة أشهر أن سلوكها سيئ وتتحدث في الهاتف لأوقات طويلة.

وقال الأب في التحقيقات، إنه كلما سأل الضحية هو وشقيقها كانت تخبرهما بأنها تتحدث مع جارتها، حتى سرت أقاويل بين الشباب في القرية عن أن الفتاة سلوكها سيئ، فقرر المتهمان قتلها وخططا للجريمة وبعدها فرا هاربين وتمكنت المباحث من ضبطهما وأحيلا إلى النيابة للتحقيق معهما بتهمة القتل العمد.