انطلاق سباق الهجن بشرم الشيخ و«العليقات» تحصد المركز الأول (صور)

انطلق مارثون شرم الشيخ لسباقات الهجن انطلق مساء أمس بمشاركة نحو 1150 جمال يتسابقون علي مدار ثلاثة أيام.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، أن هذه السباقات التي تقام في مدينة السلام بمضمار الهجن العالمي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، لافتا إلى أن المتسابقين ابدو سعادتهم بعد أن شاهدوا حجم التطوير الذي حدث في المضمار خلال الأشهر الماضية والذي أصبح واحدا من أفضل مضامير الهجن في العالم.

فوز قبيلة العليقات بسباق ١٢ كيلو متر

وأكد «حمدان»، في بيان صحفي، أن السباق انطلق ليلة أمس بين أكثر من 15 قبيلة من قبائل مصر والدول العربية وفازت قبيلة العليقات بمحافظة جنوب سيناء بالمركز الأول مارثون 12 كيلو متر وفاز المتسابق عبد العزيز الزميلي من قبيلة العليقات بمدينة رأس سدر بالمركز الأول.

وأوضح أن اليوم الجمعة سيتم استكمال السباقات التي تستمر حتي غدا السبت في حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفود الموجودة في المضمار لحضور الشوط الأخير وتكريم الفائزين في الماراثون.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن أن هناك ثلاث دول عربية مشاركة في الماراثون هي الإمارات، السعودية، الأردن وسوف يتم تكريم الوفود المشاركة من الدول العربية التي تشارك بصفة مستمرة في هذه السباقات.

وأشار إلى وجود أطباء بيطريين من معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة للكشف على الجمال المشاركة في السباق، موضحا أنه جاري إقامة مستشفى بيطري كبير بمنطقة مضمار الهجن بشرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الجمال والتأكد من عدم حصولها على منشطات.