اليوم انطلاق مهرجان سباق الهجن بمدينة نويبع

تنطلق مساء اليوم السبت فعاليات مهرجان سباق الهجن في مدينة نويبع بجنوب سيناء بمشاركة هجانة من 3 محافظات مصرية وهم الإسماعيلية ، وجنوب وشمال سيناء.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن فعاليات هذا المهرجان تنظم كل عام تحت رعاية وتنظيم نادى نويبع للهجن، بمنطقة "المقرح" بمدينة نويبع وتعد من أشهر وأقدم ميادين سباقات الهجن بمحافظة جنوب سيناء، وتحرص جميع القبائل البدوية بمدن خليج العقبة ومعظم قبائل مدن خليج السويس على المشاركة في هذا السباق السنوي، ولكن مؤخرًا بدأت بعض القبائل من المحافظات الأخرى في المشاركة في المهرجان .

وأكد رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن المهرجان يتضمن 8 أشواط تجري على مدار يومين اليوم وغدًا، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم بشوط الماراثون، لكونه الشوط الرئيسي، يليه شوط أول باستخدام الراكب الألى ويكون لمسافة 2 كيلو مترات، ثم الشوط الثاني لمسافة 3كيلو مترات، والشوط الثالث ويكون لمسافة 4كيلو مترات.

وأوضح أن فعاليات المهرجان غدًا الاحد تتضمن 5 أشواط، الأول لمسافة 4كيلو مترات، وشوط لمسافة 5 كيلو مترات، ومسافة 6 كيلو مترات، ومسافة 8كيلو مترات، والشوط الختامي باسم المرحوم محمد أبو ملحوس مؤسس سباقات الهجن بسيناء تخليدًا لذكراه.

وأعلن رئيس الاتحاد المصري للهجن، أنه جرى رصد جائزة للفائز الأول تصل قيمتها 10 آلاف، بدعم محبي ومشجعي رياضة الهجن من القبائل البدوية من مختلف محافظات مصر.