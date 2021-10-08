«الجزار»: 8 مليارات جنيه تكلفة مشروعي «سكن مصر» و«JANNA» بالقاهرة الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ عدة أعمال بمشروعي «سكن مصر» للإسكان المتوسط و«JANNA»، بجانب تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والمشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين بعد تسليمهم الوحدات المخصصة لهم.

الجزار: حجم الاستثمارات بمشروعي سكن مصر وJANNA بالقاهرة الجديدة يقدر بـ 8 مليارات جنيه

ولفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع الإسكان بمشروعي «سكن مصر» و«JANNA» بالقاهرة الجديدة، يقدر بنحو 8 مليارات جنيه، موضحاً أن تلك الاستثمارات تشمل تنفيذ 17760 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 115 متر مربع وحتى 118 متر مربع بسكن مصر، شاملة الربط على المرافق موزعة على 10 مناطق بالتجمع الثالث بالمدينة، بحجم استثمارات يقدر بنحو 5.5 مليار جنيه، بينما مشروع JANNA في المدينة يضم 8760 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها بين 115 - 130 - 140 متر مربع)، بحجم استثمارات يبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

من جانبه، أشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن متوسط نسبة التنفيذ بمشروع سكن مصر بمختلف المواقع بالمدينة وعددها 10 مواقع بلغ نسبا متقدمة، مشيراً إلى أنه تم وجار تنفيذ 3 مراكز طبية وحضانة بالمشروع، بينما بلغ متوسط نسبة التنفيذ بمشروع JANNA نحو 93%، شاملة تنفيذ شبكات المرافق وشبكات الطرق.

رئيس الجهاز: خطة لتنفيذ 5328 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

وأوضح أن خطة جهاز مدينة القاهرة الجديدة خلال الفترة القادمة بقطاع الإسكان، تشمل تنفيذ 5328 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في المدينة، بمساحات تتراوح بين 90 متر و120 متر، بحجم استثمارات يقدر بنحو ملياري جنيه كمحور إسكان جديد، ويتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة، ضمن خطة الدولة نحو توفير سكن ملائم لكل المصريين، شاملا المشروعات الخدمية مثل «المدارس - المراكز الطبية - الحضانات - الأسواق التجارية» وغير ذلك، وكذا الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعي JANNA وسكن مصر بمختلف المواقع.

وقال «غنيم» إنه تم مؤخراً افتتاح عدد من مشروعات الإسكان التي انتهى الجهاز من تنفيذها، وشملت افتتاح 63 عمارة تضم 1512 وحدة سكنية بمشروع JANNA، بجانب الانتهاء من أعمال شبكات المرافق والطرق والغاز والتليفونات لموقع العمارات، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام شاملا أعمال الزراعة والتشجير، كما تم افتتاح 80 عمارة تضم 1920 وحدة سكنية و62 عمارة تضم 1488 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر في التجمع الثالث، شاملة أيضا الربط على المرافق «مياه - صرف - ري»، وأعمال الطرق و تنسيق الموقع العام والزراعة.

وأكد رئيس الجهاز، اهتمام الدولة، بتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات سكنية تناسب شرائح الدخل المختلفة.