قبل طرحها «الوطن» تنشر تفاصيل طرح وحدات الإسكان الفاخر بحدائق أكتوبر

أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن وحدات سكن مصر في مدينة 6 أكتوبر موجودة بـ3 مناطق، هي «واحة أكتوبر، الداون تاون، الإنتاج الإعلامي»، لافتا إلى أنه جرى تقسيم أكتوبر إلى 3 أجهزة بحدود منفصلة، وهي:

1 - منطقة شمال واحة أكتوبر، وكانت من نصيب مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

قبل طرحه بأيام.. «الوطن» تنشر تفاصيل مشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن مدينة الحدائق كان من نصيبها منطقتين، هما:

1- الأولى: جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون المعروف للجميع «سكن مصر الداون تاون».

2 - الأخرى: بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر والمعروف للجميع، بـ«سكن مصر الإنتاج الاعلامي».

المهندس مصطفى: مساحات الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر تبدأ من 106 أمتار

وقال «مصطفى»، إن مساحات الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر تبدأ من 106 م، وتصل إلى 118م، والمشروع محاط بسور شجري، والعمارات لا تحتوي على أسانسير، والعمارة عبارة عن «أرضي + 5 أدوار متكررة»، وجميع الوحدات لها حصة في الأرض، وتم طرح المرحلة الأولى من سكن مصر بالقرعة العلنية، خلال سبتمبر 2017، بالمناطق الثلاثة وهي:

1 - منطقة الداون تاون:

حيث تم طرح عدد 5384 وحدة عبارة عن، عدد وحدات الدور الأرضي 824 وحدة، وعدد وحدات الدور الأخير 912 وحدة، وعدد وحدات الأدوار المتكررة 2684 وحدة بسعر المتر 4120 جنيها للمتر المربع.

2 - منطقة الانتاج الاعلامي:

حيث تم طرح عدد 4912 وحدة سكنية عبارة عن وحدات الدور الأرضي 772 وحدة، وعدد وحدات الدور الأخير 828 وحدة، وعدد وحدات الأدوار المتكررة 2212 وحدة سكنية، وكان سعر المتر 4050 جنيها. وفي يوليو 2018، تم طرح المرحلة الثانية بالقرعة العلنية وكانت كالتالي:

1- منطقة الداون تاون: حيث تم طرح عدد 2797 وحدة سكنية، وكانت عبارة عن وحدات الدور الأرضي 646 وحدة، وعدد وحدات الدور الأخير 868 وحدة سكنية، عدد وحدات الادوار المتكررة 1283 وحدة سكنية بسعر 5525 جنيها للمتر.

2 - منطقة الإنتاج الإعلامي:

حيث تم طرح عدد 1425 وحدة سكنية وكانت عبارة عن وحدات الدور الأرضي 553 وحدة سكنية، وعدد وحدات الدور الأخير 744 وحدة سكنية، وعدد وحدات الأدوار المتكررة 128 وحدة سكنية، بسعر 5525 جنيها للمتر المربع الواحد.

وفي يناير 2019، تم طرح مرحلة تكميلية للمراحل السابقة وكانت بالحجز الإلكتروني من موقع بنك التعمير والاسكان بأسبقية الحجز، حيث تم طرح عدد1352 وحدة سكنية بمنطقة الداون تاون، وكانت عبارة عن وحدات الدور الأرضي 530 وحدة سكنية، وعدد وحدات الدور الأخير 823 وحدة سكنية، بسعر 5525 جنيها للمتر المربع الواحد.

كما تم طرح عدد 475 وحدة سكنية بمنطقة الإنتاج الإعلامي، عبارة عن وحدات الدور الأرضي 120 وحدة سكنية، و255 وحدة بالدور الأخير، بسعر 5525 جنيها للمتر المربع الواحد.

ومنذ يناير 2019 لم يتم طرح أي وحدات أخرى بمدينة حدائق أكتوبر، وكان الطرح الوحيد بعد هذا التاريخ في مدينة 6 أكتوبر الجديدة (شمال واحة أكتوبر)، ويتضح من أي طروحات لسكن مصر عدم إقبال المواطنين على وحدات الدور الأرضي والأخير، بسبب عدم وجود أسانسير، وبعض وحدات الدور الأرضي تحتوي على خدمات.

مصادر: توقعات بطرح الوحدات المتبقية من الطروحات السابقة بمدينة حدائق أكتوبر

وتوقعت مصادر مطلعة بجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، طرح بعض الوحدات المتبقية من الطروحات السابقة في مدينة حدائق أكتوبر خلال الطرح القادم.