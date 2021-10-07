الإسكان الاجتماعي: بدء فرز مستندات حاجزي وحدات «سكن لكل المصريين 2»

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء إجراءات فحص وفرز مستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2 «للوحدات الجاهزة للتسليم وتحت الإنشاء» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي تم فتح باب التقدم للحجز بها في 8 أغسطس الماضي، وتم مد فترة التسجيل حتى الإثنين 4 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.

وأفادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الفحص والفرز المبدئي للمستندات والبيانات المسـجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبـر الموقع الإلكتروني للصندوق، يهدف إلى تحديد المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط وفقاً للضوابط المعلن عنها سابقا، والتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة بكراسة الشروط.

مراجعة مبدئية لطلبات المواطنين المسجلين للحصول على وحدات

وأوضحت «عبدالحميد» أن عدد المسددين لمقدمات جدية الحجز ضمن إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري «غرفتين وصالة - وثلاث غرف وصالة» للمواطنين مُنخفضي ومتوسطي الدخل، بلغ ما يقرب من 46 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يزيد على 43 ألف مواطن، في الوقت الذي بلغ عدد المواطنين المسددين لمقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية تحت الإنشاء «ثلاث غرف وصالة» التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، والخاصة بالمواطنين متوسطي الدخل فقط، ما يقرب من 12 ألف مواطن، وعدد الحاجزين المسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يزيد على 11 ألف مواطن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه بالمراجعة المبدئية لموقف الطلبات المُسجلة على مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري «غرفتين وصالة - وثلاث غرف وصالة» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، فقد تبين وجود عدد 54 مشروعا بلغ عدد المتقدمين عليها عدد أقل من عدد الوحدات المتاحة، حيث بلغ عدد المتقدمين ما يزيد عن 6 آلاف مواطن مقابل عدد يقرب من 35 ألف وحدة سكنية، وذلك بالمدن التالية:

محافظة دمياط: مدينة الزرقا، ومركز شطا.

محافظة الإسماعيلية: مراكز السماكين، التل الكبير، القنطرة شرق.

محافظة شمال سيناء: مدينة العريش، ومركز بئر العبد.

محافظة أسيوط: مراكز الفتح، ومنقباد، أبنوب، البداري، أبوتيج، ديروط، ساحل سليم، منفلوط.

محافظة قنا: مركز القارة (بلاد المال)، الوقف، قوص (العقب)، وقوص (العليقات)، و(خزام)، ونقادة (الشيخ حسين).

محافظة سوهاج: مراكز الكوثر، أخميم الجديدة، المراغة، جهينة.

محافظة المنيا: مراكز المطاهرة، المنيا، سمالوط.

محافظة أسوان: إدفو وكوم أمبو.

محافظة مطروح: سيوة والحمام.

محافظة الفيوم: شدموه، هوارة، ودمشقين.

محافظة الأقصر: مركز أرمنت (الريانية)، إسنا، وإسنا الدير، الطود، القرنة (الضبعية)، ومركز المدامود.

محافظة المنوفية: مركز السادات (الأخماس)، ومركز السادات (بديل الدير).

محافظة البحيرة: مركز وادي النطرون.

محافظة الشرقية: مركز القرين، ومركز أولاد صقر.

محافظة بنى سويف: مركز الواسطى، أهناسيا، وبني سليمان، والعلالمة.

وسيتم خلال الأيام القادمة البدء في إجراءات الاستعلام الميداني على ملفات المُتقدمين على تلك المدن.

عدد المواطنين أكبر من عدد الواحدات في 14 محافظة

على الجانب الآخر، تبين وجود 35 مشروعا من مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري المتقدمين عليها عدد أكبر من الوحدات المتاحة، حيث بلغ عدد المواطنين المتقدمين على تلك المشروعات ما يقرب من 37 ألف مواطن مُقابل عدد يقارب 19 ألف وحدة سكنية موزعة بالمدن التالية:

محافظة كفر الشيخ: مركز الحامول، ومركز سيدي سالم، ومركز قلين.

محافظة الوادي الجديد: مركز الفرافرة.

محافظة سوهاج: مركز المراغة، ومركز المنشأة، ومركز طما، ومركز طهطا.

محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومركز بني مزار، ومركز مطاي.

محافظة الشرقية: مركز أبو كبير، مركز فاقوس، ومركز مشتول السوق.

محافظة أسيوط: مدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط.

محافظة الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة.

محافظة بني سويف: مدينة بني سويف الجديدة، ومركز بني سويف، ومركز الفشن.

محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة، مركز حاجر الجبل، ومدينة غرب قنا، ومركز القارة (أبو تشت)، ومركز القارة (أبو شوشة).

محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة.

محافظة الإسماعيلية: مركز فايد، ومركز البياضة، ومركز القصاصين.

محافظة الغربية: مركز كفر الزيات.

محافظة المنوفية: مركز السادات (الخطاطبة).

محافظة البحيرة: مركز بدر.

فرز كافة طلبات المتقدمين ومراجعة البيانات

وسيتم فرز كافة طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المُسجلة على النظام، والتي يتم وفقاً لها تحديد مدى انطباق الشروط من عدمه، ومن ثم تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات.

وقالت مى عبدالحميد، إنه فيما يخص إعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة) التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، والخاص بالمواطنين متوسطي الدخل فقط، والمطروحة بالمُدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، بورفؤاد، فسيتم فرز كافة طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المسـجلة على النظام، والتي سيتم وفقاً لها تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات في حالة زيادة عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة بها، وفيما يخص المواطنين المُنطبق عليهم الشروط فسيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط، بدءا من 1 يناير 2022، وذلك بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وهي ثلاث سنوات.

رسائل نصية للمواطنين الحاجزين وفتح باب التظلمات

وأشارت إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لكافة المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم، ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.

ولفتت إلى أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق، بجانب عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل «الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى»، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على «فيس بوك» من خلال الرابط هنا، والصفحة الرسمية على «يوتيوب» من خلال الرابط هنا ، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا، أو هنا، أو من خلال الاتصال على الأرقام الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءً.