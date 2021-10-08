شركة مياه قنا توضح حقيقة توقف موقع تلقي طلبات الوظائف

حالة من الارتباك شهدتها شركة مياه قنا، منذ بدء موعد تلقي طلبات التوظيف على موقع الشركة، والذي تبين عطله وعدم تفعيله من قبل الشركة الأمر الذي أغضب المتقدمين، وسط إطلاق شائعات حول المسابقة والوظائف، ما دفع المسؤولون في شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى إصدار بيان توضحي لمنع الشائعات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

شركة مياه قنا.. عطل فني في الموقع

وأصدرت شركة مياه قنا، بيان حذرت فيه المتقدمين للإعلان الخاص بشغل بعض الوظائف بالشركة، من الانسياق وراء الشائعات المتداولة على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، حول طريقة التقديم للمسابقة المعلن عنها في الإعلان رقم «1»، لسنة 2021، مؤكدة أن كل ما حدث هو مشكلة في خدمة الإنترنت وتم تداركها وجار حل مشكلة الموقع .

شركة مياه قنا .. التقديم عبر الموقع المحدد فقط

وقال المكتب الإعلامي لشركة مياه قنا، إن الطريقة الوحيدة للتقدم لتلك الوظائف المعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني jobs.qcww.com.eg، أو من خلال هذا الرابط من هنــا، مؤكدة الإعلان على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تشغيل الموقع عقب الانتهاء من تدارك المشكلة وحلها وعودة الأمور إلى طبيعتها.