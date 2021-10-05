وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا 2021.. الشروط وطريقة التقديم

باشر الخريجون وعدد كبير من أبناء محافظة قنا، عملية تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا 2021، التي أعلنت عنها في إعلان رسمي، وتبدأ الشركة تلقي الطلبات على موقعها الإلكتروني، حيث يجري رفع الأوراق بصيغة pdf، بداية من 6 أكتوبر، مع مراعاة الشروط التي جرى الإعلان عنها في الإعلان رقم (1) لسنة 2021 الصادر بتاريخ الأول من أكتوبر الحالي.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا .. الوظائف المطلوبة

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا الوظائف المطلوبة والمؤهلات التي يمكنها الالتحاق بالوظائف المطلوبة وهي كالأتي:

- مهندس ميكانيكا ثالث ومهندس كهرباء ثالث، بكالريوس هندسة ميكانيكا، كهرباء.

- كميائي مياه ثالث، بكالريوس علوم شعبة كيمياء وميكروبيولوجي.

- مراقب أمن رابع، دبلوم تجارة وثانوية عامة ثانوية أزهرية

- قارئ ومحصل رابع، دبلوم تجارة 3 سنوات

- كاتب ومدخل بيانات رابع، دبلوم تجارة 3 سنوات.

- أمين مخزن رابع، دبلوم صنايع.

- فني تشغيل رابع، دبلوم صنايع تخصص ميكانيكا، كهرباء، أعمال صحية، تبريد وتكييف.

- فني معمل رابع، دبلوم زراعة.

- حرفي تشغيل، محمو أمية، إبتدائية إعدادية.

- سباك خامس ولحام خامس وكهربائي خامس، محو أمية، إبتدائية - إعدادية .

-سائق خامس، وسائق معدات ثقيلة، المؤهل «محو أمية – ابتدائية – إعدادية رخصة سارية».

-عامل خدمة، محو أمية ابتدائي.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا .. الشروط

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا الشروط اللازمة للمتقدم للوظائف:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة قنا

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما في تاريخ الإعلان باستثناء سائقي المعات الثقيلة

- العمل سيكون بنظام الورادي

- العمل بنظام التعاقد مع وضع الموظف سنة تحت الاختبار

- اجتياز كل الاختبارات وفقا للوائح الشركة

- يراعى استيفاء نسبة 5% للمعاقين من الوظائف

- عدم قبول أي طلبات بعد الإعلان

وظائف شركة مياه الشرب بقنا .. المستندات المطلوبة

- صورة من أصل شهادة المؤهل

- صورة من أصل شهادة التجنيد

- صورة من أصل الرقم القومي

- صورة من أصل رخصة القيادة

- صورة من أصل شهادة القيد من نقابة المهندسين

- صورة من أصل شهادة التأهيل للمعاقين

- صورة من أصل شهادة قياس مستوى المهارة للوظائف

- يتم استكمال باقي المستندات بعد القبول

طريق التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

استيفاء البيانات المطلوبة على الموقع الألكتروني للشركة خلال 10 أيام تبدأ من 6 أكتوبر حتى 15 أكتوبر ، على أن ترفع المستندات بطريقة pdf، وترفع على الموقع الالكتروني – jops.qcww.com.eg