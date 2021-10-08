وفاة شاب أثناء مباراة كرة قدم داخل مركز شباب ببني سويف

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة أثناء لعب كرة القدم بمركز شباب مدينة بني سويف «الساحة الشعبية»، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وجرت محاولات إنعاش قلبه من قبل زملائه، قبل أن يجري نقله إلى المستشفى حيث أكد الأطباء وفاته.

سقوط شاب مغشيا عليه في ملعب الساحة الشعبية ببني سويف

وفوجئ عدد من الشباب المتواجدين بمركز شباب مدينة بني سويف، أثناء لعبهم الكرة، بتعرض أحد زملائهم ويدعى «مصطفى نجم»، 35 سنة، يقيم في عزبة بلبل، بسقوطه في الملعب أثناء وقوفه حارسا لمرمى فريقه، ليتبين بعدها وفاته.

وحاول أصدقاؤه الذين كانوا يلعبون معه إنقاذه بعمليات الانعاش اليدوي، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة إلا أن الأطباء أكدوا وفاته .

وكيل وزارة الشباب ببني سويف: المتوفي كان يشارك مع زملائه في لعب الكرة

وأكد مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المتوفي وأصدقائه كانوا يلعبون مباراة كرة قدم داخل مركز شباب مدينة بنى سويف، حيث قاموا باستئجار الملعب في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرا إلى أن حارس المرمى عقب انتهاء المباراة أمسك بعارضة المرمى وسقط مغشيا عليه.

حزن بين أهالي بني سويف لوفاة شاب أثناء لعبه كرة القدم

وسادت حالة من الحزن بين أهالي بني سويف لفراق أحد الشباب وبخاصة أن الوفاة كانت بشكل مفاجئ، وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء لنعي الشاب ومواساة أسرته.