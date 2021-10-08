ابنة طلعت زكريا تكشف اللحظات الأخيرة من حياته في ذكرى رحيله الثانية

استعادت الفنانة إيمي طلعت زكريا، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي تحل الذكرى الثانية لرحيله، اليوم الجمعة، إذ وافته المنية يوم 8 أكتوبر عام 2019 بعد صراع مع المرض.

وقالت إيمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن والدها أصيب بوعكة صحية قبل وفاته بـ 3 أيام، حيث استلزمت حالته نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من المنزل، ولكن الحالة شهدت تدهوراً سريعاً، ما دفع أسرته للاستعانة بطبيبه المتابع لحالته منذ سنوات، بحسب قولها، مضيفة أنها فوجئت بمعاناة أبيها من فشل بالجهاز التنفسي ووظائف الكلي بسبب شراهته في التدخين.

وأكدت «إيمي» أن والدها حثها قبل وفاته علي أن تكون سنداً لشقيقها «عمر»، إذ قالت: «كان يدعونا دوماً إلي التماسك والترابط، وهو ما حرصنا على تنفيذه بعد وفاته، إذ أن علاقتي بشقيقي قوية ومترابطة».

إيمي طلعت زكريا تحيي الذكري الثانية لرحيل والدها

وحرصت إيمي طلعت زكريا على إحياء الذكري الثانية لوفاة والدها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ نشرت صورة وهي تقرأ القرآن علي قبر والدها، وأكدت في تعليقها على الصورة أنها تشعر بالتوهان منذ رحيله، ولكن الله يمدها بالصبر والثبات والإيمان.

وكانت إيمي طلعت زكريا قد أهدت والدها أغنية بعنوان «بنت أبوها» في الذكري الأولي لرحيله، العام الماضي، وأكدت حينها أن الأغنية مهداة لكل فتاة فقدت والدها وتشعر بالاشتياق الشديد له من حين لآخر.

آخر أعمال طلعت زكريا في السينما

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا كانت مشاركته في فيلم «حليمو أسطورة الشواطيء» عام 2017، وشاركته البطولة كل من ريم البارودي، دينا، أمينة، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، ومن إخراج محمد سعيد.