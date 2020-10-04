إيمي طلعت زكريا: "بنت أبوها" إهداء لكل فتاة فقدت والدها

انتهت، أمس، الفنانة إيمي طلعت زكريا من تسجيل أغنية جديدة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل والدها الفنان طلعت زكريا، والأغنية تحمل اسم "بنت أبوها"، ومن ألحان عمرو زكي.

وقالت إيمي لـ"الوطن" إنها فكرت في وضع إيفيهات والدها في الأغنية، ولكن بعد ذلك قررت أن تكون هذه الأغنية إهداء لكل بنت فقدت والدها، مشيرة إلى أن الأغنية خالية من أى أشياء تخص والدها.

ونشرت "إيمي"، عبر حسابها على موقع نشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا لها داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية وعلقت "قريبًا".

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا مؤخرا، في جلسة تصوير وهي ترتدي "سكيرت" تحمل صور والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

وقالت إيمي لـ"الوطن"، "السكيرت كان من المفترض أن أظهر بها في مسرحية الفنان سمير غانم، ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف كورونا، وفات وقت كبير وأردت أن أرتدي هذه السكيرت".

وأضافت "بالفعل ارتديتها وصورتني زوجة أخي عمر، ونزلت الصور على فيس بوك، وفوجئت بردود الأفعال الجميلة، الجميل أن هناك عددًا من محبي طلعت زكريا تواصلوا معي يريدون شراء الإسكيرت، الحمدلله والدي ترك سيرة عطرة تسعدني وحب الجمهور له ما زلت ألمسه من خلال إرسال بورتريهات له وصور لوالدي حب الناس لوالدي أسعدني".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل طلعت زكريا، كان فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذي عُرض فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

وغيب الموت الفنان المصري طلعت زكريا، في أكتوبر العام الماضي عن عمر ناهز 58 عامًا، إثر أزمة صحية تعرض لها وتسببت في دخوله إلى أحد المستشفيات حتى إعلان الوفاة.