ضبط 200 قطعة سلاح و285 قضية مخدرات وتنفيذ 84397 حكما خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 172 متهما.. وذلك على النحو التالى:

(17) بندقية آلية.

(35) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(141) فرد محلى.

(275) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(256) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 84397 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(354) حكم جناية.

(25462) حكم حبس جزئى.

(4782) حكم حبس مستأنف.

(42566) حكم غرامة.

(11233) حكم مخالفة .

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيلين عصابيين ضما 9 متهمين ارتكبوا 42 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 285 قضية مخدرات بحوزة 316 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 30,369 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (25,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (6,692 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,070 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (2,680 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,283كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (505 جرامات).

كمية من مخدر الآيس وزنت (228 جراما).

4812 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: (42) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (381) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (31) دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26092) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (201) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.