تفاصيل استيلاء موظف محليات بالدقهلية على 4 ملايين جنيه من أموال التصالح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى الإدارات المحلية بالدقهلية، لقيامه باستغلال مركزه الوظيفي، وعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات لعدد من المباني والتعديات على الأراضي الزراعية لعدد 747 حالة كان من المقرر تحصيل المبالغ المالية فيها وتوريدها للخزينة العامة للدولة، وكذا قيامه بتحصيل رسوم تأمين نقل مخلفات الهدم لعدد 5 حالات واختلاسها لنفسه وعدم توريدها للخزينة.

تربح وإضرار بالمال العام

وأوضحت التحريات، إضرار تلك الجريمة بالمال العام والتربح وتربيح الغير بإجمالي مبلغ مالي تجاوز 4 ملايين ونصف جنيه، وتحرر محضرًا ضد المتهم أحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه في تلك الجريمة وهي التربح والاستيلاء على المال العام.

مدخرات المصريين بالخارج

كانت مباحث الأموال العامة تمكنت من القبض على شاب اشترك مع آخر مقيم خارج البلاد في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بعيدًا عن الإجراءات القانونية للتربح منها، وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على تجميع شخصين أحدهما يعمل في إحدى الدول العربية والآخر في محافظة سوهاج، مدخرات المصريين العاملين بالعملات الأجنبية.

وأفادت التحريات أن المدخرات ترسل إلى الشاب المقيم في سوهاج عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وبعدها يقوم بإرسالها إلى أسر العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملات الأجنبية.

وبسؤال المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الآخر المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين للفحص المستندي الذي يحتفظ به المتهم بلغ 11 مليون جنيه مصري.