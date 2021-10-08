غلق وتشميع لجان انتخابات الأطباء لأداء صلاة الجمعة

أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، منذ قليل مقر اللجان الانتخابية، أمام الأطباء، ومنح القائمين على الانتخابات استراحة قصيرة لأداء صلاة الجمعة.

غلق مقر اللجان الانتخابية

وحرصت اللجنة القضائية على غلق اللجان الانتخابية في نقابة الأطباء، بالشمع الأحمر وإخراج مندوبي المرشحين من اللجان، للتأكد من عدم التلاعب في أي أوراق أو بطاقات اقتراع وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، ومن المقرر أن تعاود اللجان فتح أبوابها في تمام الواحدة ظهرا.

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

وكانت قد انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء اليوم، على مستوى الجمهورية لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات أيضا، وفتحت اللجان والمقرات الانتخابية أبوابها أمام الأطباء في التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء، وفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتورة نجوى الشافعي.

ويتنافس 294 مرشحا في الانتخابات على 126 مقعدا بكافة المحافظات، منهم 49 مرشحا على مقاعد النقابة العامة يتنافسون على 12 مقعدا بالنقابة العامة.

وتشهد العملية الانتخابية منافسة شرسة بين قائمتي المستقبل والمحسوبة على الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام الحالي للنقابة، والأمل والمحسوبة على الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، والتي تلقى تأييدا ودعما من النقيب العام للأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وسط منافسة مع عدد من المستقلين الذين يشكلون قائمة تحمل اسم التغيير.

مقرات التصويت في الانتخابات

وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة، مشيرة إلى أنه يمكن لأي طبيب قبيل المشاركة في الانتخابات التأكد من تسجيله في نقابته الفرعية عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر.

واشترطت اللجنة، تسديد الاشتراك حتى نهاية عام 2020 من خلال صفحة الطبيب الشخصية، وأن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله الحالي، سواء كان منتدبا أو أساسيا.