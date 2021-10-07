9 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد في انتخابات نقابة الأطباء بالمنيا

تجري غداً الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا، التي يتنافس فيها 9 مرشحين على 4 مقاعد، بينها مقعدان للمرشحين فوق السن، وآخران للمرشحين تحت السن.

قاعة فندقية للتصويت والفرز وإعلان النتائج

وخصصت نقابة الأطباء قاعة بأحد فنادق مدينة المنيا، لعملية التصويت وفرز الأصوات، وإعلان نتائج انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بالمنيا، على أن تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساءً، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قائمة المستقبل تضم 4 مرشحين

وتتنافس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالمنيا قائمتان، الأولى «المستقبل» تضم 4 أطباء، وهم: «أحمد عليوة شحاتة، وأشرف صيام»، فوق السن، و«حسن عرفة حسن، وشريف مدحت زكي»، تحت السن.

5 مرشحين ضمن قائمة المستقلين

أما القائمة الثانية، المعروفة باسم «المستقلين»، فتضم 5 أطباء، وهم: «طارق العريني، ومحمود عمر عبد الوهاب، ويسري بهجت صادق»، فوق السن، و«أحمد جمال، ومحمد ربيع عبد المقصود»، تحت السن.

يشار إلى أن أكثر من 6 آلاف طبيب في المنيا لهم حق التصويت في الانتخابات، ولن يسمح لأي طبيب بشري مقيد بالنقابة الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلا بعد سداد قيمة الاشتراكات الخاصة بالنقابة حتى 2020، ويتم السداد لدى الموظف المختص بالنقابة، أو عن طريق أبلكيشن النقابة العامة لأطباء مصر، أو من خلال فوري.

وتجري عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع، الأولى لنقابة المنيا الفرعية فوق السن، والثانية لنقابة المنيا الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة قطاع شمال الصعيد، والرابعة للنقابة العامة فوق السن، والخامسة للنقابة العامة تحت السن.

إجراءات العملية الانتخابية لنقابة الأطباء بالمنيا

1/ الاستعلام عن الرقم بالكشف داخل المقر الانتخابي باستخدام الأسم أو رقم القيد.

2/ يقوم الطبيب بالتوقيع في كشف الحضور واستلام خمسة بطاقات للاقتراع.

3/ يختار الطبيب داخل استمارات الإقتراع من يريد انتخابهم.

4/ يقوم الطبيب بوضع بطاقات الإقتراع داخل الصناديق المخصصة.