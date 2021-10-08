أم تخنق رضيعها داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالإسكندرية

شهدت منطقة «أبو تلات»، غرب الإسكندرية، حادثا مأساويا حيث خنقت أم رضيعها داخل مركز غير مرخص لعلاج الادمان، اعتراضاً على عدم خروجها من المركز وانتقاما من العاملين بعد إصابتها بحالة هياج وعدم القدرة على التحكم في أعصابها.

أم مدمنة تخنق رضيعها الصغير

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغا من شرطة النجدة بوفاة رضيع داخل مركز لعلاج الإدمان بمنطقة أبو تلات، دائرة القسم.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة أن الموقع عبارة عن فيلا مكونة من طابقين مخصصة لعلاج الإدمان للسيدات، ووجود عدد من الفتيات والسيدات داخلها ومجموعة من العاملين.

وكشفت المعاينة وجود جثة الرضيع مسجاة أعلى سرير بإحدى الغرف الموجودة داخل المركز، وبسؤال العاملين قرروا أن إحدى السيدات كانت محتجزة للعلاج من الإدمان وبرفقتها طفلها الرضيع عمر سنة فقط،، وطلبت من العاملين مغادرة المكان إلا أنهم رفضوا، فأصيبت بحالة من الهياج، وقامت بخنق الطفل إحتحاجا على عدم السماح بخروجها، وتبين من التحريات أن المركز غير مرخص، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.