«جريمة أكل» أشهر عربة سندوتشات شبابية في الإسكندرية (فيديو) 

«جريمة أكل»، اسم عربة طعام في ميدان الساعة بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، افتتحها طالبان جامعيان، ما جذب الأنظار إليهما، وشكل لها رواجا كبيرا، بعد 10 أيام فقط منذ إطلاقها، وتقدم العديد من السندوتشات التي تحمل مصطلحات «صواريخ وقائمة خطر».

سر اسم جريمة أكل على عربة طعام في الإسكندرية

تلك العربة أطلقها محمد إبراهيم الطالب بمعهد السياحة والفنادق، وزميله محمد أشرف الطالب بكلية علوم حاسبات في حلوان، حيث أرادا إطلاق مشروعا يوفر لهم دخلا يساعدهما في دراستهما وبدء حياتهما باستقلالية بعيدا عن أسرهما، إلا أن انتشار فيروس كورونا أعاقهما لفترة، حتى تمكنا من تجاوزه واستكمال نجاحهما.

ويقول محمد السيد، إن جاءت لهما منذ سنوات حتى استطاعا تنفيذها مؤخراً في ميدان الساعة شرق الإسكندرية، مشيراً إلى أن الاسم جاء نتيجة لحظة تجلي أعجبتهم وقررا إطلاقه على مشروعهما، حيث أن السندوتشات التي يقدمونها إلى الزبائن تحوي سعرات حرارية كبرى ما تشكل جريمة أكل حرفياً.

أصحاب عربة جريمة أكل يعدان الطعام بأنفسهم

وأضاف «السيد» في بث مباشر لـ«الوطن»، اليوم، أنهما أرادا الاعتماد على أنفسهما فقاما بتصنيع العربة الخشبية ووضعها في منطقة الساعة لكثرة الحركة بها، وهو ما رغبا فيه لوجود زبائن كثيرين لهما بالمنطقة، مشيرا إلى أنهما يقوما بإعداد الجبن والشيكولاتة بأنفسهم ولا يعتمدا على الشراء الجاهز.

أسماء السندوتشات لها علاقة بمصطلح جريمة أكل

من جهته أوضح محمد أشرف، أنهما أرادا إضفاء سمة الحروب والجرائم على الأكل لاستكمال معنى شعار عربتهم، حيث أطلقا اسم «صواريخ وقنبلة وقائمة خطر» على عدد من السندوتشات.

وذكر «أشرف» أنه قد يترك العمل الهندسي المقرر الاتجاه له بعد التخرج، ويعمل على توسيع مشروعهما، حيث يأملان أن تتحول العربة إلى محل خاص بهما، مؤكدا أنهم يثقان في تحقيق ذلك: «بنراعي ربنا في شغلنا وبنقدم أكل حلو وطازة وملتزمين بالكمامة والجوانتيات عشان صحة الناس، فأكيد ربنا هيعوضنا خير».