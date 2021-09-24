أخبار الإسكندرية في 24 ساعة.. حريق المندرة ومعاينة مسرح جريمة

شهدت محافظة الإسكندرية، أمس الخميس، عدداً من الأحداث المهمة، أبرزها مصرع شخصين في حريق المندرة، فيما عاينت النيابة مسرح جريمة ذبح عريس الإسكندرية، بينما طلبت النيابة سرعة التحريات في حادث سقوط شاب من أعلى عقار في منطقة غبريال شرق الإسكندرية، فيما تم تعيين الدكتور أشرف حسين الغندور نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أحدهم قفز من الدور الـ 17.. مصرع شخصين فى حريق المندرة

لقى شخصان مصرعهما إثر اندلاع حريق، مساء الخميس، بشقة سكنية بالطابق الـ 17 بعقار بمنطقة المندرة بحرى بحى المنتزه ثان شرق الإسكندرية، أحدهما مات حرقا وآخر قفز من الطابق الـ17، وذلك قبل أن تسيطر قولت الإطفاء عليه، فيما لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن.

معاينة مسرح جريمة ذبح عريس الإسكندرية

عاين رئيس نيابة المنتزه ثان، برفقة قوات الأمن من قسم شرطة المنتزه ثان، مسرح جريمة مقتل شاب في ممر السكك الحديدية في منطقة العصافرة، والذي يدعى أحمد إبراهيم، 21 سنة، وقد تم ذبحه على قضبان قطار منطقة العصافرة، منذ قرابة أسبوع.

وتمت المعاينة بالتزامن مع يوم فرحه الذي كان مقرر له اليوم، حيث أتوا بشهود العيان لتقديم وصف كامل عن جريمة القتل الذي راح ضحيتها عريس قبل فرحه باسبوع بسبب رفضه تسليم خاتمه الفضي لقطاع الطرق في ذات المكان.

النيابة تطلب التحريات في سقوط شاب من أعلى

طالبت نيابة الرمل ثان شرق الإسكندرية، سرعة تحريات المباحث حول مصرع شاب يدعى فارس محمد الشهير ب«فارس روسيا»، 18 سنة، من منطقة القصعى، حيث سقط من أعلى عقار في منطقة الترعة المردومة، وهو العقار الذي لم يتم تحديد سبب وجوده فيه، ويبعد بمسافة كبيرة عن محل إقامته، حيث تم إيجاد جثته في «منور» العقار المذكور اثر سقوطه من أعلى.

تعيين نائب جديد لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قراراً بتعيين الدكتور أشرف حسين الغندور نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي يعد مؤسس وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي.