هبوط أراضي في حي الجمرك الإسكندرية

فوجئ أهالي منطقة الجمرك في الإسكندرية، بحدوث هبوط أرضي بشارع الحجاري بمنطقة رأس التين في الإسكندرية، دون حدوث أي خسائر أو تأثير على حركة المرور، في واقعة متكررة داخل شوارع الحي القديم .

هبوط أراضي في الإسكندرية

كانت غرفة عمليات حي الجمرك، في الإسكندرية، تلقت بلاغا بوقوع هبوط أرضي بشارع الحجاري تقاطع رأس التين، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع الهبوط لبدء إصلاحه، والوقوف على أسباب الهبوط مع عملية البدء في إصلاحه وإبلاغ كافة الجهات المعنية بالأمر خاصة من شركة الصرف الصحي والمياه والهبوط يكون دائما ناتج إما عن انفجار ماسورة الصرف أو المياه تحت الأرض بسبب الضغط السكاني في المنطقة.

حي الجمرك يصلح الهبوط الأرضي

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك في محافظة الإسكندرية، إنه تبين من المعاينة أن الهبوط الأرضي ناتج عن حدوث كسر بماسورة صرف صحي، مشيرا إلى أنه جاري إصلاحه ورصف موقع الهبوط.

اصلاح الهبوط الأرضي في حي الجمرك بالإسكندرية

وأضاف، أنه جرى إعادة تركيب غطاء مطبق صرف صحي بشارع القائد جوهر بعد سقوطه إثر أعمال تكسير ورصف، لافتا إلى أن الحي تحرك سريعاً إلى موقع البلاغ من أجل إصلاح الهبوط ووضع الحواجز الأمنية في محيط المنطقة، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح مع تسيير الحركة المرورية في الشارع الذي شهد الهبوط والتعامل السريع لعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.