عاجل.. الأمطار تسبب في انهيار عقارين في حي الجمرك بالإسكندرية (صور)

شهدت منطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية، انهيار عقارين بشارع الحجاري، اليوم الثلاثاء، دون حدوث أي إصابات، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد انهيار أجزاء من العقارين رقمي 8 و15 بشارع الحجاري، حيث انتقل مسؤولو الحي وضباط قسم الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن كلا العقارين، بناء قديم، مأهولين بالسكان، وصادر لهما قراري ترميم ولم ينفذا من قبل السكان، وانهيار أجزاء كبيرة منهما دون إصابات.

وتوجه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إلى موقع العقارين، وتبين أن العقار الأول يقطن به أرملة وابنها وزوجته، والعقار الثاني مقيم به أسرتين من 9 أفراد. ووفقا لمديرية التضامن الاجتماعي انتقل متضررو العقارين للإقامة طرف ذويهم.

تحرر محضر إداري قسم الجمرك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.