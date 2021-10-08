مشروع كوبري 45 في الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عنه

مشروع كوبري 45 شرق الإسكندرية، واحد من المشروعات التنموية التي ينتظرها أهالي المدينة الساحلية حيث البدء من هيئة الطرق والكباري لبدء إنشاء الكوبري في شهر أكتوبر الجاري، والعمل على إغلاق جميع المحاور المرورية من أجل العمل على الأرض في المحافظة من أجل إنشاء واحد من أهم وأكبر الكباري في محافظة الإسكندرية، والذي يعد تسهيل لحركة المرور في منطقة شرق وهي واحدة من أكبر المناطق السكانية ازدحام وتسهيل الحركة المرورية بشرق المدينة الساحلية وربطه بالطرق الرئيسية الأخرى.

مشروع كوبري 45 في الإسكندرية

فبعد محور المحمودية وتوسيع الطرق، تستعد مدينة الإسكندرية لتطور طبير من الناحية المرورية، وذلك من خلال العمل على إنشاء كوبري ونفق في شارع 45 على طريق الكورنيش شرق المدينة الساحلية، حيث من المقرر البدء في أعمال مشروع كوبري 45 الأحد المقبل دون تأجيل، خاصة مع وضع خرائط تغييرات وتحويلات مرورية خلال فترة إنشاء الكوبري والنفق.

ملامح بدء مشروع كوبري 45 في الإسكندية

وأعلنت هيئة الطرق والكباري عن بدء التحويلات المرورية الجديدة التي يشهدها كورنيش شرق الإسكندرية، وذلك للبدء في أعمال بناء كوبري ونفق شارع 45 بمنطقة العصافرة بحري، حيث من المقرر أن يتم العمل في الكوبري لمدة 5 أشهر وهي الفترة الزمنية المقرر إنهاء أعمال الكوبري والنفق الجديد خلالها.

إغلاق شارع 45 في الإسكندرية

وأعلنت إدارة المرور منذ أيام، إنه من المقرر إغلاق شارع 45 عند طريق كورنيش البحر، حيث من المقرر أن يكون البديل لأهالي شارع 45 هو الدخول من شارع إسكندر إبراهيم، لعمل مشروع الكوبري والنفق، إضافة إلى فتح الاتجاه بجوار الأكاديمية المسار البديل شارع إسكندر إبراهيم، حيث سينتهي طريق الكورنيش المتجه من المنشية إلى المنتزه عند شارع إسكندر إبراهيم، ومن المقرر أن تسير السيارات في طريق اتجاه شارع جمال عبدالناصر، ومن ثم التوجه إلى منطقة العصافرة ويتم العودة إلى الكورنيش مجددا من الشوارع الجانبية لمنطقة المندرة .