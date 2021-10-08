ضبط شخص يتاجر في العملة بالبحيرة بحجم تعاملات 1.6 مليون جنيه

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

الاتجار في العملة الأجنبية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بتحويل مبالغ مالية «عملات أجنبية متنوعة»، على حسابه بأحد البنوك في محافظة البحيرة، وذلك أثناء فترة عمله بإحدى الدول، وعقب ذلك قام بسحب تلك المبالغ من حسابه، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام يعادل 1,600,000 جنيه، «مليون وستمائة ألف جنيه مصري».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.