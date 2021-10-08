إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء سوهاج

شهدت انتخابات نقابة الاطباء الفرعية بمحافظة سوهاج، إقبالا متوسطا منذ بداية عملية التصويت في التاسعة صباحا بإشراف قضائي، حيث تجري الانتخابات بمقر نادي المهن الطبية بكورنيش النيل الشرقي بمدينة سوهاج، ومن المقرر انتهاء عملية التصويت في الخامسة مساء، بعدها تتم عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، من قبل الهيئة القضائية المشرفة علي الانتخابات.

7 آلاف عضو لهم حق التصويت في الانتخابات

من جانبه قال الدكتور محمود فهمي، نقيب الأطباء بسوهاج، لـ «الوطن»، إن الانتخابات تتم في جو من البهجة والود، وتسير العملية الانتخابية في جو ديمقراطي، والمرشحين المتنافسين في الانتخابات يصافحون بعضهم البعض، ولا توجد أية عملية توجيه للناخبين، لافتا إلي أن عدد من لهم حق التصويت يبلغ 7 آلاف طبيب هم عدد الأطباء في الجمعية العمومية لنقابة أطباء سوهاج.

وأضاف «فهمي»، أنه يتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات ما بين 25 و30٪ لافتا إلي أن هناك عدد اكبيرا من الأطباء مسافرون خارج البلاد، كما يوجد عدد آخر يعملون في محافظات أخرى ويتعذر حضورهم للتصويت، مؤكدا أن نسبة المشاركة ستكون جيدة مقارنة بالسنوات السابقة.

5 استمارات يتم منحها للعضو للتصويت للمرشحين

وأضاف أنه يتم منح كل عضو 5 استمارات ليقوم باختيار من يمثله في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، موضحا أن الناخب يختار مرشحين من بين 5 مرشحين لمقاعد تحت السن ويتم اختيار مرشحين من بين 3 مرشحين لمقاعد فوق السن بالنسبة للنقابة الفرعية، أما بالنسبة لمقعد جنوب الصعيد فيتم اختيار مرشح من بين مرشحين اثنين لشغل المنصب، أما بالنسبة للنقابة العامة فيتم اختيار 3 مرشحين من بين 15 مرشحا، على مقعد تحت السن كما يتم اختيار 3 مرشحين لمقعد فوق السن.