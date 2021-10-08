«السياحة الثقافية»: تطوير البنية التحتية بالأقصر كلمة السر في زيادة أعداد السائحين

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن هناك مؤشرات إيجابية لزيادة حركة السياحة الوافدة للأقصر وأسوان، بداية من الشهر الحالي وحتى نهاية العام الجاري من عدد من الأسواق، من بينها السوق الأسباني وأمريكا اللاتينية وفرنسا ورومانيا والأردن، مشيرة إلى تسيير 4 رحلات من أسبانيا، ورحلتين من باقي الأسواق بشكل أسبوعي.

البنية التحتية «كلمة السر» في ارتفاع حركة السياحة

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن موسم الشتاء الحالي يشهد تطور إيجابي في معدلات الحركة، لافتا إلى أن كلمة السر في ذلك تعود إلى التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في الأقصر، وقرب افتتاح طريق المواكب والمعروف إعلاميا بطريق الكباش.

تحويل الأقصر إلى متحف مفتوح

وأضاف «عثمان» في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى القطاع السياحي اهتماما كبيرا، عندما لفت إلى أهمية تحويل الأقصر إلى متحف مفتوح، وتم ترجمة تلك الرؤية لفعل يحدث على الأرض، مشيرا إلى حركة ترميم الآثار، وتحديث الخدمات التي تقدم للسائح بهدف إثراء التجربة السياحية للزائرين، لافتا إلى القضاء على ظاهرة تكدس المراكب العائمة بعد تطوير مرسى الأقصر على النيل، والذي يعد واجهة حضارية تتلاءم مع عظمة الحضارة المصرية، مشيرا إلى استمرارية العمل وانتهاج سياسية التدريب للمتعاملين مع السائحين وحملات التوعية لأهالي الأقصر.

وتابع أنه من منطلق تحمل المجتمع المدني بقطاع السياحة، تعمل اللجنة حاليا على التجهيز لإطلاق جسر الفنون، لافتا إلى لقائه بسفير هولندا في مصر لطلب ترشيح مجموعة من الصحفيين والمهنيين والمؤثرين لزيارة مدينة الأقصر إلى جانب ترشيح عدد من الفنانين التشكلين لزيارة المدينة بعد تطويرها كي يستلهم الفنانين أعمالهم من وحي الحضارة المصرية، مشيرا إلى تحمل اللجنة لتكاليف الفاعلية وعرضها في بلادهم وعلي وسائل التواصل الاجتماعي، لزيادة الحركة الوافد إلى الأقصر.

الحفاظ على الهوية المصرية

وأكد «عثمان» أن اللجنة ستقدم هدايا تذكارية من منتجات مصنع المستنسخات الذي أنشأته الدولة، بهدف التعريف بالمنتج المصري، دعما من اللجنة للفكرة التي تبناها الرئيس السيسي للحفاظ على الهوية المصرية ومنتجها الحضاري، متوقعا أن ترتفع معدلات حركة السياحة خلال الشتاء بعد المشاركة المصرية في المعرض الدولي للسياحة بباريس، مشيرا إلى أهمية اللقاءات التي يعقدها الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، حاليا مع منظمي الرحلات، للترويج لمنتج «البرامج المشتركة للسياحة الشاطئية والثقافية» وكذلك الترويج لطريق المواكب.