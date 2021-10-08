شهامة شاب تنقذ سوق الحامول من كارثة انفجار خزان وقود دراجة نارية

بينما يقف داخل محل الخردوات الخاص به، داخل منطقة السوق بمدينة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فوجئ بصراخ السيدات بسبب اشتعال خزان وقود خاص بدراجة نارية، ليقطع أصوات الصراخ بطفاية حريق، خاصة بمحله، ليسارع في إطفاء النيران قبل إنفجار الخزان بسبب الحريق وحدوث كارثة.

الشاب «علاء عقل»، 36 عاماً، أنقذ منطقة السوق بالحامول في كفر الشيخ من كارثة محققة: «كنت واقف في شغلي بالمحل بتاعي، عند منطقة السوق، وفجأة لقيت الناس بتصوت وبتجري، وصاحب الموتوسيكل واقف ومش راضي يسيب الموتوسيكل بتاعه رغم اشتعال النيران فيه، ولقيت الناس بتطفي الحريق بالمياه وجريت وخدت الطفاية وبدأت أشق تجمع الناس واستخدمت الطفاية الخاصة بمحلي لإطفاء النيران»، قالها الشاب لـ«الوطن»، مؤكداً أهمية طفايات الحريق في المحلات.

صورة الشاب تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد هذا الموقف: «معملتش غير الواجب، وأني حاولت أنقذ المنطقة من كارثة، مكنش ينفع منقذش المكان، الناس كانت خايفة والستات بتصوت والشباب والأطفال بيجروا، وعملت اللي يرضي ضميري، وكنت مبسوط باللي عملته وهي حاجة عادية مش شهامة ولا حاجة، ولقيت الدكتور أحمد سليمان بيصورني وبينشرها على الفيس بوك».

الشاب للمواطنين: اشتروا طفايات الحريق ومتتهربوش من الحماية المدنية

«لو الخزان انفجر كانت هتحصل كارثة، وإحنا كأصحاب محلات كنا بنتهرب من الحماية المدنية علشان منجيبش الطفايات، لكن أهميتها أكبر بكتير، وكانت السبب في إنقاذ المدينة من انفجار كان هيبقى خطير»، هكذا أكد علاء عقل على أهمية طفايات الحريق مشيرا إلى أنه يجب على أصحاب المحلات والمنازل إقتناء طفايات الحريق.

«نفسي الشاب يتكرم على شهامته، اتصرف بذكاء وسرعة منعت وقوع كارثة، لإنه إذا حدث انفجار في خزان وقود الموتوسيكل، كان ممكن المنطقة تشتعل»، قالها الدكتور أحمد سليمان، عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ وملتقط الصور للشاب علاء عقل.

ويحكي سيلمان تفاصيل الواقعة قائلا: «كنت واقف بجوار الكوبري الحديد، فجأة اشتعل خزان وقود موتوسيكل أحد المواطنين، ما تسبب في ذعر وخوف المواطنين بالسوق وهروبهم من المنطقه خوفاً من انفجار خزان الوقود والذي يعتبر بمثابة قنبلة موقوته تفتك بمن حولها حال انفجارها، إلا أن المواطن الشجاع علاء عقل قام بسحب طفاية الحريق خاصته واتجه مسرعاً نحو الموتوسيكل لينقذ الجميع وعلى رأسهم الموتوسيكل وصاحبه الذي لا حول له ولا قوة».