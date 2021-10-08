عشرات القتلى والجرحى في انفجار استهدف مسجدا بأفغانستان (فيديو)

سقط العشرات بين قتيل وجريح، اليوم الجمعة، إثر انفجار وقع قرب مسجد شيعي في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة، حسبما أفاد متحدث باسم حركة طالبان وشهود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي، لوكالة فرانس برس أن انفجارا وقع في قندوز بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

التفجير استهدف مسجدا شيعيا

وقال سكان محليون لـ«فرانس برس»، إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة. كما أكد شهود عيان لوكالة «أسوشيتد برس»، أن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وتواجه قيادة طالبان تهديداً متزايداً من الفرع المحلي لتنظيم داعش المعروف باسم «ولاية خراسان».

وكثف مسلحو داعش هجماتهم لاستهداف خصومهم، بما في ذلك تفجيرين مميتين في كابل. كما استهدفت هجمات داعش الأقليات الدينية في أفغانستان.

وكانت حركة طالبان أعلنت الأسبوع الماضي مقتل عدة أشخاص، في تفجير استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأصيب 20 شخصا آخرين في الانفجار الذي وقع بالقرب من مسجد عيد غاه، حيث أقيمت صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

وهذا أول انفجار كبير يقع في كابول، منذ انسحاب القوات الغربية في أغسطس الماضي.

وبعد ساعات، شنت طالبان هجمات على مخابئ يشتبه في أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت تقارير بمقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم المشتبه بهم خلال عملية طالبان، لكن لم يتم التحقق من هذه التقارير.

وكانت حكومة طالبان في أفغانستان أعلنت عن مداهمة أمنية استهدفت إحدى خلايا تنظيم «داعش خراسان» في المنطقة الأمنية 17 بالعاصمة الأفغانية كابول.

وتابعت: «هذه المداهمة التي كانت ناجحة جدا، أسفرت عن القضاء على الخلية بأكملها، ومقتل جميع عناصرها».

داعش خراسان

وفي السياق، تبنى داعش في أفغانستان، الذي يعرف باسم «ولاية خراسان»، التفجيرين الداميين اللذين وقعا خارج مطار كابل، مما أسفر عن مقتل 72 شخصا، من بينهم 13 جنديا أمريكيا.

ويعرف تنظيم «ولاية خراسان» بأنه العدو اللدود لحركة طالبان، حيث خاض الطرفان معارك عنيفة في الماضي.

وتأسس هذا التنظيم في أفغانستان عام 2015، ويحمل اسما قديما لآسيا الوسطى التي تضم أفغانستان، وفق صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.