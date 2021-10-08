انفجار في مسجد سعيد آباد في ولاية قندوز الأفغانية

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، بانفجار في مسجد سعيد آباد في ولاية قندوز الأفغانية.

وكانت حركة طالبان أعلنت الأسبوع الماضي مقتل عدة أشخاص، في تفجير استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأصيب 20 شخصا آخرين في الانفجار الذي وقع بالقرب من مسجد عيد غاه، حيث أقيمت صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

وهذا أول انفجار كبير يقع في كابول، منذ انسحاب القوات الغربية في أغسطس الماضي.

وبعد ساعات، شنت طالبان هجمات على مخابئ يشتبه في أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت تقارير بمقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم المشتبه بهم خلال عملية طالبان، لكن لم يتم التحقق من هذه التقارير.

وكانت حكومة طالبان في أفغانستان أعلنت عن مداهمة أمنية استهدفت إحدى خلايا تنظيم «داعش خراسان» في المنطقة الأمنية 17 بالعاصمة الأفغانية كابول.

وتابعت: «هذه المداهمة التي كانت ناجحة جدا، أسفرت عن القضاء على الخلية بأكملها، ومقتل جميع عناصرها».

داعش خراسان

وفي السياق، تبنى داعش في أفغانستان، الذي يعرف باسم «ولاية خراسان»، التفجيرين الداميين اللذين وقعا خارج مطار كابل، مما أسفر عن مقتل 72 شخصا، من بينهم 13 جنديا أمريكيا.

ويعرف تنظيم «ولاية خراسان» بأنه العدو اللدود لحركة طالبان، حيث خاض الطرفان معارك عنيفة في الماضي.

وتأسس هذا التنظيم في أفغانستان عام 2015، ويحمل اسما قديما لآسيا الوسطى التي تضم أفغانستان، وفق صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

وأعلن «داعش خراسان»، نفسه واحدا من التنظيمات المنبثقة كفروع لتنظيم داعش المركزي، الذي نجح في فرض سيطرته على مناطق واسعة من العراق وسوريا خلال العام 2014، بحسب «سي إن إن» الأمريكية.

وكانت حركة طالبان الأفغانية أعلنت إلقاء القبض على خلية من تنظيم داعش الإرهابي، تتألف من 8 أشخاص، في قرية «مولى علي» بولاية نيمروز جنوبي البلاد، حيث اتهمت طالبان هذه المجموعة، بالتخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف الحركة.