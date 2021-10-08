«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من غدٍ السبت الموافق 9 أكتوبر الحالي، وحتى الاثنين الموافق 11 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود نهار السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيفا ليلًا على الأنحاء كافة.

أما عن الظواهر الجوية غدا، فهي نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن طقس الأحد، فتشهد البلاد أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليلا لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 9 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 10 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 11 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23 .

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.