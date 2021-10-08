درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس خريفي في «الويك إند»

شهدت مدينة الإسكندرية اليوم الجمعة في آخر «يك إند»، قبل حلول العام الدراسي الجديد 2021-2022، طقس خريفي، بالتزامن مع تواجد أهالي الإسكندرية على الكورنيش من أجل الاستمتاع بمنظر البحر وأشعة الشمس قبل عودة الدراسة وحلول موسم الشتاء.

طقس خريفي في الإسكندرية قبل عودة المدارس

وقبل حلول المدارس، شهدت الإسكندرية طقس رطب في الويك إند من أجل التنزه والاستماع بالطقس الخريفي المشمس صباحاً ومساء بالكورنيش من أجل الاستمتاع بالبحر، وسط إعلان الأجهزة التنفيذية رفع حالة الاستعداد تحسبا لأي تقلبات جوية في فصل الخريف.

درجات الحراره اليوم في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الجمعة 8 أكتوبر، 28 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 54% في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 18 كيلومترا في الساعة، ما ترتب عليه هدوء نسبي في ارتفاع أمواج البحر مع انخفاض نسب الاشغال في باقي الشواطئ.

دخول شواطئ الإسكندرية مجانا في الشتاء

فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن بشرى لاهالى الإسكندرية من أجل الاستمتاع بالبحر في فصلي الخريف والشتاء دون أى مقابل وذلك من خلال قرار دخول جميع شواطيء الإسكندرية مجاناً تماماً بدون دفع أي رسوم اعتباراً من 10 أكتوبر الجاري، وذلك لمواطني الإسكندرية الراغبين في التريض علي رمال الشواطيء خاصة وأن أهالى المدينة لا يستطيعون دخول الشواطئ بسبب الرسوم في فصل الشتاء إلا أنه لأول مرة يتم إصدار قرار بالدخول مجاناً.