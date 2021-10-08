«الأرصاد»: طقس مستقر.. ولا فرص لسقوط أمطار الفترة المقبلة

قالت منار غانم، الخبيرة بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية والأجواء الخريفية المتمثلة في ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وهو ما يجعل الطقس معتدلا على السواحل الشمالية للبلاد ومائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، مؤكدة على أن ظهور الشبورة المائية لا علاقة له بسقوط الأمطار، إذ أن الشبورة تكون ناتجة عن الاستقرار في الأحوال الجوية وهدوء الرياح وزيادة نسب الرطوبة في الجو، لكن الأمطار تكون موجودة في حالة عدم الاستقرار، وبالتالي فإن الأيام المقبلة لن تشهد فرصا لسقوط الأمطار.

الطقس ليلا

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ونهى درويش، أن الطقس يكون لطيفا على الأنحاء كافة ليلا، لكن في الساعات المتأخرة والأولى من الصباح الباكر يشهد فيها الطقس نسمة برودة فيكون مائلا للبرودة، وبخاصة في الأماكن المكشوفة والصحراوية والمدن الجديدة.

نصحة لقائدي المركبات

ونصحت الخبيرة بهيئة الأرصاد الجوية، السائقين بمتابعة النشرات الجوية بصفة يومية لمعرفة حالة الجو بصفة عامة، وبخاصة الشبورة من أجل التعامل معها، مشيرةً إلى ضرورة القيادة بهدوء تام واتباع تعليمات المرور، لأن الشبورة تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، إذ من المتوقع أن تزيد خلال أيام فصل الخريف.