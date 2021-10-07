خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأربعاء.. ارتفاع الحرارة 3 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان رسمي صادر عنها، خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر حتى الأربعاء المقبل، الموافق 13 أكتوبر، موضحة من خلالها مناطق نشاط الرياح، ودرجات الحرارة، وأماكن انتشار الشبورة المائية في الصباح.

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه اعتبارا من الأحد المقبل، الموافق 10 أكتوبر، تشهد جميع الأنحاء، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، بقيم تصل إلى 2 درجة مئوية على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، بينما ترتفع بقيم تصل إلى 3 درجات على جنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة، أن هناك انتشارا للشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد إلى أن الطقس يكون مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر، على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد على مصر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.