«الهجرة» توضح إجراءات القيد في البورصة للمصريين بالخارج

تحرص السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على الاستجابة السريعة لاستفسارات وأسئلة المصريين في الخارج حول طرح أوعية ادخارية واستثمارية في البورصة المصرية، وذلك بعد التعاون وتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والبورصة المصرية، حيث جاءت أسئلة واستفسارات كثيرة لغرفة عمليات وزارة الهجرة عن كيفية الاستثمار في البورصة وإمكانية القيد في الشركات في البورصة.

وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج أن غرفة عمليات الوزارة تلقت العديد من الاستفسارات حول التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، وسيتم عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى التحويلات النقدية التي تشكل مساهمة داعمة من جانب المصريين بالخارج، باعتبارها الموضوع الأكثر فاعلية، خاصة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الحكومة المصرية تعكف على تحسين بيئة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار والتجارة، ويرصد التقرير التالي كيفية التقديم على القيد في البورصة المصرية، وما هي خطوات القيد والمستندات المطلوبة للمصريين في الخارج..

خطوات القيد في البورصة المصرية للمصريين في الخارج

1- تقديم القيد في البورصة المصرية.

2- يتم فحص الأوراق والمستندات من قبل لجنة مختصة لفحص القيد وذلك لحماية المتعاملين والمستثمرين.

3- قبل بداية تداول أسهم الشركة الخاصة بمقدم طلب القيد لا بد من نشر تقرير الإفصاح، ويعتبر هذا التقرير شارحا لكل المعلومات المالية والقانونية الخاصة بالشركة المالكة لصاحب مقدم طلب القيد.

4- يتم نشر التقرير عبر شاشات التداول داخل البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة.

5- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يستطيع تداول شركة مقدم طلب القيد في البورصة المصرية.