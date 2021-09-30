البورصة المصرية تسجل ارتفاعات جماعية خلال الربع الثالث من 2021

شهد الربع الثالث من العام الجاري، المنتهي في 30 سبتمبر 2021، أداءً إيجابيا لمؤشرات البورصة المصرية، حيث صعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.54% خلال فترة الربع الثالث، بعد أن أغلق جلسة اليوم الخميس عند مستوى 10517.03 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية

فيما أنهى المؤشر «إيجي إكس70» آخر جلسات الربع الثالث 2021، صاعدا بنسبة 17.2%، ليقفز إلى مستويات 2722.6 نقطة، كما حقق مؤشر «إيجي إكس 100» قفزة بنسبة 12%، ليغلق عند مستويات 3671.7 نقطة، كما أنهى مؤشر «إيجي إكس 50» تعاملاته للفترة، بصعود 7.3%، ليصل عند مستوى 2.313 نقطة.

وحقق مؤشر «تميز» قفزة كبيرة بنسبة 97.2% بنهاية فترة الربع الثالث 2021، ليغلق عند مستويات 4774.3 نقطة.

رأس المال السوقي ينمو بأكثر من 5%

وارتفع رأس المال السوقي لبورصة مصر إلى 703.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ667.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 5.4% على أساس ربع سنوي.

فيما بلغ رأس المال المدفوع للأسهم المقيدة، 250.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021، مقارنة بحوالي 240.5 مليار جنيه للربع الثاني من العام نفسه، بنسبة نمو 4.1% على أساس ربع سنوي.

3 قطاعات تستحوذ على 50% من تداولات الأسهم

واستحوذت ثلاث قطاعات (البنوك، العقارات، الموارد الأساسية) على نسبة 50% من إجمالي تداولات الأسهم، خلال فترة الربع الثالث 2021، وسيطر قطاع البنوك على الحصة الأكبر من القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنسبة 24.4%، فيما استحوذ قطاعي العقارات والموارد الأساسية على 12.83% و12.43% على التوالي، واستحوذت قطاعات «الخدمات المالية غير المصرفية» و«الأغذية» على حصة سوقية بلغت 10%، و8.4% على التوالي.

نمو التداولات 25% خلال الربع الثالث

سجلت التداولات خلال الربع الثالث 2021، نموا بنسبة 25% على أساس ربع سنوي، بقيمة بلغت 277.2 مليار جنيه، وأحجام تداول 31,766 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3211 ألف صفقة.

أحداث جوهرية شهدها الربع الثالث من 2021

وشهدت البورصة المصرية العديد من الأحداث الجوهرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، أبرزها بدء قيد أسهم شركة «أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» بنهاية أغسطس الماضي، عبر التداول على 425 مليون سهم، بقيمة أسمية 20 قرش للسهم.

فيما تم شطب قيد شركة «أسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية»، برأس مال 100 مليون جنيه، موزعة على 6,684,653 سهم، في الـ13 من يوليو الماضي.

ويجدر الإشارة إلى أنه تم بدء التداول على أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه المصري، وذلك للمساهمين من أصحاب طلبات تعديل عملة التداول من الدولار إلى الجنيه، في منتصف سبتمبر.

كما شهدت الفترة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للبورصة المصرية، ليضم التشكيل الجديد كل من: هاشم السيد، وأحمد أبو السعد، ورانيا يعقوب، وشوكت المراغي، وداليا السواح.

وتم تطوير المؤشر الرئيسي للبورصة، ليكون أكثر تعبيرا عن أداء السوق مستهدفا الحد من التحيز القطاعي بالمؤشر، وأكثر دقة فيما يتعلق بتقييم حركة وأداء السوق.

كما تم مراجعة دورية للمؤشرات، في بداية أغسطس 2021، وتطوير وتطبيق منهجية احتساب سعر إغلاق الأسهم في بداية سبتمبر، وأيضا إطلاق مؤشر جديد للسندات الحكومية المقيدة والمتداولة في السوق المصرية، خلال أغسطس 2021.